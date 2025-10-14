Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu Vingroup (HoSE:VIC) sang Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo nhằm góp thêm vốn cổ phần.

Giao dịch được thực hiện ngày 9/10/2025 thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Tính theo giá đóng cửa cổ phiếu VIC phiên 9/10 là khoảng 179.800 đồng/cp, giá trị thương vụ ước đạt gần 10.800 tỷ đồng .

VinEnergo là doanh nghiệp do ông Vượng góp vốn, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, được xem là một trong những hướng mở rộng chiến lược của hệ sinh thái Vingroup trong giai đoạn phát triển bền vững, gắn với năng lượng xanh và chuyển đổi số.

VinEnergo được thành lập vào ngày 10/3 với vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. Tới tháng 6/2025, doanh nghiệp này đăng ký để nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Tại ngày 3/10, theo đăng ký của VinEnergo, vốn điều lệ của doanh nghiệp vẫn là 2.000 tỷ đồng , với Vingroup nắm giữ 19%, Phạm Nhật Minh Hoàng 5%, Phạm Nhật Quân Anh 5%, và Phạm Nhật Vượng 71%.

Cổ phiếu VIC vẫn tiếp tục tăng giá vượt lên trên 205.000 đồng. Với việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm 60 triệu cổ phiếu VIC, vốn điều lệ của VinEnergo mới có thể tăng thêm 10.000 tỷ đồng.

﻿Đáng chú ý, 10.000 tỷ đồng chính là con số vốn điều lệ tối thiểu để thực hiện điện gió ngoài khơi.

Bộ Công Thương đang thực hiện dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó có nhiều cập nhật về điện gió ngoài khơi.

Theo dự thảo mới, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhà đầu tư điện gió ngoài khơi bán điện lên điện lưới quốc gia không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các nhà đầu tư sau:

﻿Doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh điện, vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, có vốn chủ sở hữu tối thiểu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư dự án điện gió ngoài khơi đề xuất (không gồm vốn đã được giải ngân cho các dự án đang thực hiện và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác);

﻿Doanh nghiệp tư nhân có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh điện, vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, có vốn chủ sở hữu tối thiểu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư dự án điện gió ngoài khơi đề xuất (không gồm vốn đã được giải ngân cho các dự án đang thực hiện và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác).

Ngoài ra, doanh nghiệp, nhà đầu tư thỏa mãn các điều trên phải được chấp thuận bằng văn bản bởi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.﻿

﻿Không chỉ vậy, dự thảo còn có các quy định về quy mô, thời điểm, giá hợp đồng mua bán điện, hồ sơ thủ tục...

﻿Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về dự án điện gió ngoài khơi mà Vingroup sẽ tham gia. Tuy nhiên, Vingroup đã đề xuất tham gia 1 dự án ở Hà Tĩnh.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh, dự án nằm tại các Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất, mặt nước.

Dự kiến, tiến độ thực hiện dự án sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác trong quý IV/2028, cụ thể: Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định chậm nhất trong quý III/2026; Khởi công xây dựng dự án chậm nhất trong quý IV/2026; Đưa vào vận hành khai thác dự án: quý IV/2028. Dự án có Công suất thiết kế: 400MW. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: điện năng 1.053,3GWh/năm.



Dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh với tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng.

Hồi tháng 4/2025, Vingroup cũng ﻿đề xuất được nghiên cứu, đầu tư dự án điện gió gần bờ tại Trà Vinh với vốn đầu tư 4,5 tỷ USD.

Ngày 29/9 tại Hà Nội, VinEnergo và Trung tâm FIMO (Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ký kết biên bản hợp tác chuyển giao bộ dữ liệu đo gió ngoài khơi đầu tiên ở Việt Nam . Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho các dự án sản xuất điện gió quy mô lớn.﻿

Bộ dữ liệu đo gió NASA OSW (Offshore Wind) là kết quả nghiên cứu của dự án “Thúc đẩy quy hoạch không gian biển Việt Nam phát triển năng lượng gió ngoài khơi” do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ – NASA JPL thực hiện. Các số liệu đo lường tốc độ gió và tổng lượng gió ngoài khơi Việt Nam được thu thập bởi radar vệ tinh của NASA trong hơn một thập kỷ qua, tập trung vào các khu vực dọc bờ biển, quanh hải đảo và bãi cạn, với quy mô lên tới hơn 1 triệu km2.

Dự án được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ với sự điều phối của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Trung tâm FIMO, bắt đầu từ cuối năm 2023, công bố kết quả vào giữa năm 2025. Dữ liệu được cung cấp ở định dạng chuẩn mã hóa địa lý (GeoTIFF), do FIMO tiếp nhận, lưu trữ, và toàn quyền sử dụng.

Trong một loại hình điện khác, ﻿mới đây, ngày 26/9, VinEnergo đã khởi công ﻿dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng (nằm trong khu đất của KCN Tân Trào), tổng vốn đầu tư 178.000 tỷ đồng.