Gần 600 triệu cổ phiếu VIC đã rời tài khoản cá nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổ vào giấc mơ điện sạch, taxi xanh và đường sắt cao tốc

Từ cuối năm ngoái đến nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã góp vốn thành lập thêm nhiều công ty mới.

Bên cạnh Vingroup thì người giàu nhất Việt Nam hiện đang nắm cổ phần của hơn chục công ty:

+ CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG)

+ CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM

+ CTCP Quản lý & Đầu tư Bất động sản Hưng Long (tên cũ là CTCP Quản lý & Đầu tư Bất động sản VMI)

+ CTCP Năng lượng VinEnergo

+ CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (VinSpeed)

+ CTCP Quỹ giải thưởng VinFuture﻿

+ Asian Star Trading & Investment

+ CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future

+ CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics

+ CTCP Nghiên cứu Phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion﻿

+ CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green﻿

+ ﻿CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm VinVentures

+ CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng﻿

+ CTCP Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics﻿

Vietnam Investment Group (VIG) từ lâu được biết đến là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, nắm giữ 2 khoản đầu tư trọng yếu nhất gồm 32,5% cổ phần của Vingroup và 32,9% vốn của VinFast Auto Ltd.

Thông qua Star Asian Trading & Investment – công ty đầu tư tại Singapore - ông Vượng còn gián tiếp sở hữu 14,3% vốn của VinFast Auto. Vingroup cũng đang sở hữu 50,7% vốn của VinFast Auto.

Tính đến nay, ông Vượng đã dùng gần 600 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn thành lập 4 doanh nghiệp Hưng Long (tên cũ là VMI), GSM, VinEnergo và VinSpeed.﻿

﻿294 triệu cổ phiếu VIC góp vào Hưng Long và GSM

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, ông Vượng đã dùng 294 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân để dùng làm tài sản góp vốn thành lập hai công ty Hưng Long và GSM là những công ty tiên phong trong những mảng kinh doanh của mình: Hưng Long đi theo mô hình chia nhỏ sản phẩm VinHomes để bán cho nhà đầu tư nhỏ lẻ còn GSM chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast.

Hiện nay, GSM đã phát triển mạng lưới hàng nghìn xe taxi, xe máy điện tại một loạt tỉnh thành trên cả nước và mở rộng dịch vụ taxi sang các nước Lào, Indonesia, Philippines,...

Từ vốn điều lệ 3.000 tỷ khi mới thành lập, vào tháng 12/2024, vốn của GSM đã tăng lên 18.000 tỷ đồng. GSM đang sở hữu 1,3% vốn của Vingroup.

Tại Hưng Long, ông Phạm Nhật Vượng góp 90% vốn điều lệ, tương ứng phần vốn trị giá 16.200 tỷ đồng bằng cổ phiếu VIC còn bà Phạm Thu Hương góp 900 tỷ đồng (5%) và VinHomes góp 5% vốn còn lại. Sau khi hoàn tất góp vốn, VMI đã trở thành cổ đông lớn nắm giữ 6,3% cổ phần của Vingroup.

165,6 triệu cổ phiếu VIC góp vào VinEnergo và 136 triệu cổ phiếu VIC góp vào VinSpeed

﻿Trong tháng 3 và tháng 5 năm nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed.

Về ﻿VinEnergo, doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và các thiết bị điện. VinEnergo được xác định sẽ là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, dự kiến đặt tại Khu công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thụy.

Ngày 9/10, ông Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo nhằm góp thêm vốn cổ phần.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố sử dụng hơn 35 triệu cổ phiếu VIC đang nắm giữ góp vốn lập VinEnergo. Trong tháng 6, ông Phạm Nhật Vượng đã thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 70,6 triệu cổ phiếu VIC để góp thêm vốn vào VinEnergo.

Về VinSpeed, đây là công ty đã đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Tháng 7, ﻿ông Phạm Nhật Vượng đã chuyển nhượng quyền sở hữu gần 88 triệu cổ phiếu VIC để góp thêm vốn vào VinSpeed. ﻿Tổng số cổ phiếu VIC do VinSpeed sở hữu là 135,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3,5% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Trước đó, ngày 11/6, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed cũng công bố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất giao dịch chuyển quyền sở hữu hơn 48 triệu cổ phiếu Vingroup (mã chứng khoán: VIC), tương ứng 1,24% vốn để góp vốn vào VinSpeed.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, Vietnam Investment Group cũng sở hữu 35% vốn của VinSpeed còn hai con trai của ông và Tập đoàn Vingroup cũng là cổ đông của doanh nghiệp này với 0,5% vốn.



VinRobotics hay VinMotion thì như 2 công ty "sinh đôi", cùng có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, cùng có cơ cấu cổ đông gồm Vingroup nắm 51%, ông Phạm Nhật Vượng nắm 39%, hai người con trai ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng lần lượt nắm 5%.

2 công ty đều đăng ký kinh doanh với lĩnh vực chính là sản xuất người máy công nghiệp, người máy thông minh cho các mục đích khác nhau.

Green Future, đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, do ông Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Trước đây, công ty có tên là FGF và đã đổi tên thành Green Future vào tháng 3/2025.

Green Future được thành lập vào ngày 2/7/2024 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông sáng lập, nắm giữ 90% cổ phần. Tháng 2/2025, công ty đã tăng vốn lên 2.000 tỷ.﻿

VinVentures là quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup, được ra mắt hôm 28/10. Người đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành VinVentures là bà Lê Hàn Tuệ Lâm.

VinVentures được thành lập vào ngày 10/10/2024 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ 85% vốn, Vingroup nắm 10%. Cổ đông lớn còn lại của VinVentures là ông Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ của ông Phạm Nhật Vượng, nắm 5%. Tháng 2/2025, VinVentures vừa tăng vốn lên 125 tỷ đồng.

Tháng 9, Vingroup góp vốn thành lập CTCP Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics . Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%, tương đương số tiền góp 252 tỷ đồng.﻿

Ngày 6/10, Vingroup công bố thành lập Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Công ty có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Vingroup nắm 98% vốn đều lệ của VinMetal.