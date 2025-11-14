Đạt Phương (DPG) trúng gói thầu hơn 1.200 tỷ đồng thuộc Dự án Vành đai 4 Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã CK: DPG) vừa công bố thông tin về việc trúng thầu gói XL-NS.01.01 – gói thi công xây lắp cầu Hồng Hà (đoạn Km10+663,3 - Km13+674,6) và cầu vượt đê Hữu Hồng (đoạn Km14+840,75 - Km15+040,9).



Gói thầu bao gồm các hạng mục khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập mô hình BIM, thuộc Dự án thành phần 3. Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong khuôn khổ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 1.221 tỷ đồng.

Trước đó, sáng 6/9, UBND TP. Hà Nội đã khởi công Dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 4. Dự án có chiều dài hơn 113,5km, gồm 103,8km tuyến chính và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, tổng mức đầu tư hơn 56.290 tỷ đồng.﻿

Được biết, dự án thành phần 3 sẽ được triển khai theo hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), với tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026 và bắt đầu khai thác từ năm 2027. Thời gian thu phí hoàn vốn được đề xuất là 21,36 năm.



Gần đây, Đạt Phương cũng thông báo trúng 2 gói thầu hạ tầng giao thông có tổng giá trị gần 725 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu B.03 thi công xây dựng công trình cầu vượt sông Trà Lý Km64+650, thuộc dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình, với giá trị hợp đồng hơn 369 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp số 02 thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối công viên Bến Bạch Đằng (quận 1 cũ) với công viên bờ sông khu đô thị Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), giá trị hợp đồng hơn 355 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, Đạt Phương ghi nhận doanh thu 1.176 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 83 tỷ đồng, tăng 270% cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2025, Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.845 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, mảng xây dựng vẫn đóng góp chính chiếm 84% doanh thu. Lãi ròng gần 210 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, thực hiện 74% mục tiêu lợi nhuận năm. ﻿