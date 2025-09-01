Đầu bếp Master Chef Mỹ khám phá một món ăn Việt Nam, thốt lên: “Đây là món thú vị nhất mà tôi từng thấy”

Đầu bếp Master Chef Mỹ khám phá món ăn đường phố Việt Nam

Nick DiGiovanni (sinh năm 1996) không phải cái tên xa lạ trong cộng đồng yêu bếp. Anh từng lọt vào top 3 Master Chef Mỹ mùa 10 và tốt nghiệp Harvard với chuyên ngành “Food and Climate” – chương trình do chính anh thiết kế. Không chỉ dừng lại ở cuộc thi, Nick nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên nền tảng số nhờ phong cách dạy nấu ăn sáng tạo, gần gũi và cuốn hút. Hiện tại, anh sở hữu nhiều kỷ lục Guinness ẩm thực và mới đây, năm 2025, tiếp tục được vinh danh trong TIME100 Creators – danh sách 100 gương mặt sáng tạo có ảnh hưởng toàn cầu.

Sức hút của Nick đến từ khả năng kết nối hàng triệu khán giả yêu ẩm thực. Kênh YouTube của anh hiện có gần 27 triệu người đăng ký, hơn 12 tỷ lượt xem, trở thành một trong những kênh ẩm thực lớn nhất thế giới. Tháng 6 vừa qua, video “Tôi đã thử món ăn đường phố ngon nhất thế giới!” được đăng tải đã nhanh chóng gây “bão” với hơn 23 triệu lượt xem, trong đó Nick chọn TP.HCM làm điểm dừng chân để khám phá ẩm thực.

Mới đây, Nick đã có trải nghiệm khó quên tại nhà hàng Hai Lúa (Q.5, TP.HCM), với món ăn “đốn tim” - xôi chiên phồng. Từ loại bột nếp tưởng chừng đơn giản, dưới bàn tay khéo léo của đầu bếp, nó biến thành một “quả bóng vàng nâu” giòn hoàn hảo.

“Thật khó tin! Khi mới bắt đầu, nó trông giống như một chiếc pancake được nấu trên bếp, vậy mà chỉ ít phút sau đã phồng căng tròn. Quá tuyệt vời, thật sự khó tin”, Nick chia sẻ.

Chứng kiến cách chế biến và thưởng thức hương vị, anh không ngần ngại thốt lên: “Hoàn hảo… đây là một trong những món thú vị nhất mà tôi từng thấy.”

Món xôi chiên phồng mà Nick thử.

Khi thưởng thức, anh càng bất ngờ hơn bởi kết cấu độc đáo của món ăn. “Bên ngoài giòn rụm, nhưng khi cắn vào lại thấy dai dai giống mochi. Phần ruột bên trong có độ đàn hồi, khiến tôi liên tưởng đến phô mai tan chảy trong bánh mì. Về hình thức, đây chắc chắn là một trong những món tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Chính kết cấu đã làm nên sự đặc biệt của nó”, Nick nhận xét.

Theo anh, xôi chiên phồng không chỉ ngon ở hương vị mà còn “gây choáng ngợp” ngay từ khoảnh khắc nó bắt đầu phồng to trên chảo. Cái đẹp của sự biến đổi ấy khiến món ăn trở thành một màn trình diễn ẩm thực thực thụ, thu hút tất cả mọi giác quan.

Nick ấn tượng với kết cấu của món ăn.

Sự lan tỏa từ trải nghiệm của Nick cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Những món ăn bình dị, gắn liền với đời sống thường ngày, khi được đặt trong góc nhìn của một đầu bếp tài năng, bỗng trở thành “kho báu” khiến thế giới phải tò mò và ngưỡng mộ.

Chuyến đi của Nick DiGiovanni không chỉ đơn thuần là hành trình khám phá ẩm thực, mà còn là minh chứng cho sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.

Trước đó, Nick đặc biệt ấn tượng chính là món gà thác dầu tại quán Gà xối mỡ Xu Xu (Q.1, TP.HCM). Món ăn này là biến tấu độc đáo của gà chiên, thay vì chỉ chiên ngập dầu như thường thấy, đầu bếp sử dụng kỹ thuật “xối dầu” liên tục lên gà, giúp da gà vàng óng, giòn rụm mà bên trong vẫn giữ được độ mọng nước. Khi chứng kiến tận mắt quá trình chế biến, Nick không giấu được sự phấn khích. Anh liên tục trầm trồ về sự khéo léo của đầu bếp và thừa nhận đây là cách chế biến hiếm thấy ở phương Tây.