Đề xuất bỏ kế hoạch sử dụng đất 5 năm các thành phố trực thuộc Trung ương

07-10-2025 - 07:10 AM | Bất động sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc Trung ương để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất liên quan đến lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

Việc tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã sẽ thực hiện căn cứ vào chỉ tiêu quy hoạch tỉnh được phân bổ cho đơn vị hành chính cấp xã hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn để lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp xã là 05 năm.

Dự thảo quy định, kế hoạch sử dụng đất cấp xã là căn cứ để quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều kiện để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thay cho kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện quy định tại các điều 80, 116, 125 và 248 Luật Đất đai 2024.

Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về lý do đề xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhằm thể chế Nghị quyết số 69-NQ/TW, phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp.

Đồng thời, khuyến khích việc lập quy hoạch theo pháp luật đô thị và nông thôn để đảm bảo hệ thống công cụ quản lý đất đai đồng bộ, ổn định, lâu dài trên phạm vi cả nước, thuận lợi, rút ngắn thời gian triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ; là cơ sở giúp địa phương tinh gọn thủ tục, dễ dàng thực hiện, giải phóng nguồn lực đất đai và đẩy nhanh tiến độ tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, đối với việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc Trung ương: theo quy định tại khoản 5 Điều 65 Luật Đất đai, đối với các thành phố trực thuộc Trung ương đã có quy hoạch chung được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà căn cứ vào quy hoạch chung để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch, trong đó thời điểm phê duyệt quy hoạch đến năm 2030 trùng với thời điểm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2026-2030) và nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đang có các chỉ tiêu sử dụng đất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

“Do đó, việc không lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc Trung ương để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư”, tờ trình dự thảo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Theo Phan Thiên

Tiền Phong

