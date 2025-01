Tòa án cấm KIDO Foods sử dụng thương hiệu kem Celano

Mới đây, Tòa án nhân dân Tp.HCM cũng vừa có quyết định cấm KIDO Foods sử dụng nhãn hiệu Celano. Cụ thể, sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định” của KIDO đối với KIDO Foods và CTCP Dat Viet Media.

Cụ thể, Tòa án Nhân dân Tp.HCM đã ra quyết định cấm KIDO Foods sử dụng (quảng cáo, quảng bá, giới thiệu,...) nhãn hiệu Celano và buộc Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu này trong chương trình "Anh Trai Say Hi” và chương trình “2 Ngày 1 Đêm", trên trang Facebook mang tên "Anh Trai Say Hi Vie Chanel" và “2 Ngày 1 Đêm Vietnam”, trên tài khoản Tiktok có tên VieOn và 2ngay1demVietnam.

Quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 17/1 và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.