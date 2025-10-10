Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điện thoại trang bị 'siêu pin' 7.000mAh, màn hình 6,9 inch, giá hơn 4 triệu vừa ra mắt tại Việt Nam

10-10-2025 - 09:42 AM | Thị trường

POCO chính thức giới thiệu mẫu M7 với pin Silicon Carbon 7.000mAh, màn hình lớn 6,9 inch cùng hiệu năng ổn định, hướng đến người dùng trẻ trong phân khúc phổ thông.

Ngày 10/10, POCO chính thức trình làng mẫu smartphone POCO M7 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm mới thuộc dòng M Series, nổi bật với viên pin Silicon Carbon 7.000mAh – dung lượng lớn nhất từng có trên dòng POCO M – cùng màn hình FHD+ 6,9 inch tần số quét 144Hz và thiết kế trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng năng động trong tầm giá phổ thông.

Điểm nhấn lớn nhất của POCO M7 là công nghệ pin Silicon Carbon giúp tăng mật độ năng lượng, tối ưu kích thước thân máy mà vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng lên đến hai ngày cho mỗi lần sạc. Theo POCO, sau 1.600 chu kỳ sạc xả – tương đương hơn 4 năm sử dụng – pin vẫn giữ được trên 80% dung lượng gốc. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W, đồng thời trang bị công nghệ Battery Health 4.0 giúp kéo dài tuổi thọ pin và hạn chế tình trạng chai pin.

Bên cạnh thời lượng pin ấn tượng, POCO M7 còn được đầu tư mạnh vào trải nghiệm hiển thị. Màn hình 6,9 inch FHD+ với tần số quét lên đến 144Hz mang lại độ mượt cao khi lướt web, xem phim hay chơi game. Tính năng AdaptiveSync cho phép tự động điều chỉnh tần số quét theo nội dung hiển thị để tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm cũng đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, hạn chế ánh sáng xanh và giảm nhấp nháy, giúp người dùng sử dụng lâu mà không mỏi mắt.

Thiết kế là yếu tố được POCO chú trọng khi mang đến ba lựa chọn màu sắc: bạc, xanh và đen, hướng tới sự trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ vẻ gọn gàng dù sở hữu pin dung lượng cao. Máy đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về hiệu năng, POCO M7 trang bị vi xử lý Snapdragon 685, hỗ trợ mở rộng RAM lên tới 16GB và dung lượng lưu trữ tối đa 2TB qua thẻ nhớ ngoài. Máy chạy trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và tính năng Circle to Search. Cụm camera kép 50MP cùng camera selfie 8MP đáp ứng nhu cầu chụp ảnh linh hoạt trong nhiều điều kiện.

POCO M7 chính thức mở bán từ ngày 10/10/2025 với giá ưu đãi 4,29 triệu đồng cho bản 6GB + 128GB và 5,29 triệu đồng cho bản 8GB + 256GB. Trong giai đoạn khuyến mãi, khách hàng mua hàng trực tuyến có thể nhận ưu đãi thêm qua chương trình flash sale và voucher giảm giá lên đến 15%.


