Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều khoản xa xỉ Ronaldo dành cho Georgina nếu “đường ai nấy đi”

12-08-2025 - 20:40 PM | Lifestyle

Chia tay thôi cũng “ấm no”: Georgina được Ronaldo tặng ngay 3 tỷ/tháng và biệt thự sang chảnh!

Không chỉ nổi tiếng vì siêu xe, siêu biệt thự hay lương khủng, Cristiano Ronaldo còn khiến dân tình há hốc khi lộ điều khoản "siêu xa xỉ" dành cho hôn thê Georgina Rodríguez nếu một ngày cả hai… đường ai nấy đi.

Ngày 11/8, Georgina khoe chiếc nhẫn kim cương bầu dục khổng lồ có giá trị hơn 70 tỷ đồng trên Instagram, chính thức xác nhận chuyện đính hôn với CR7. Thế nhưng, từ tận năm 2017 - khi con gái đầu lòng Alana chào đời - cặp đôi đã kịp ký một thỏa thuận tài chính "đỉnh của chóp".

Điều khoản xa xỉ Ronaldo dành cho Georgina nếu “đường ai nấy đi”- Ảnh 1.

Theo tạp chí TV GUÍA (Bồ Đào Nha), nếu chia tay, Georgina sẽ nhận trợ cấp trọn đời hơn 114.000 USD/tháng (xấp xỉ 3 tỷ đồng) và được sở hữu luôn biệt thự rộng 950 m² trên khu đất 4.000 m² tại La Finca, Pozuelo - nơi được mệnh danh là "thánh địa" của giới siêu giàu ở Madrid. Căn biệt thự này Ronaldo mua từ năm 2010 với giá khoảng 5,64 triệu USD.

Điều đáng nói, đây mới chỉ là "gói hậu hĩnh" khi cả hai chưa kết hôn. Một khi trở thành vợ chồng hợp pháp, thỏa thuận này có thể còn phát sinh thêm nhiều điều khoản pháp lý phức tạp hơn, tùy theo luật hôn nhân ở nơi họ sinh sống.

Điều khoản xa xỉ Ronaldo dành cho Georgina nếu “đường ai nấy đi”- Ảnh 2.

Hiện tại, Ronaldo là cầu thủ nhận lương cao nhất hành tinh. Chỉ riêng hợp đồng với Al-Nassr đã đem về cho anh khoảng 200 triệu euro/năm (có nguồn khẳng định chạm mốc 245 triệu euro nếu tính cả thưởng). Bên cạnh đó, CR7 còn bỏ túi 50-70 triệu USD/năm nhờ hợp đồng quảng cáo với các "ông lớn" như Nike, Herbalife, Tag Heuer, Clear, Binance… Thỏa thuận trọn đời với Nike được định giá hơn 1 tỷ USD, đảm bảo dòng tiền chảy đều hàng chục triệu USD mỗi năm. Trên mạng xã hội, một bài đăng quảng cáo của Ronaldo có thể trị giá 2-3 triệu USD.

Không chỉ đá bóng, Ronaldo còn xây dựng "đế chế" CR7 bao trùm thời trang, nước hoa, nội y, chuỗi khách sạn Pestana CR7, hệ thống phòng gym và danh mục bất động sản trải khắp Lisbon, Madrid, New York, Cascais, Dubai… Tổng tài sản ước tính 600-800 triệu USD, và theo Forbes, tổng thu nhập sự nghiệp của CR7 đã vượt mốc 1 tỷ USD - con số mà chỉ huyền thoại thể thao mới chạm tới.

Với "combo" tài sản khủng và điều khoản chia tay xịn xò, Georgina lợi trăm bề, chỉ cần… ký đơn là sống sung túc cả đời!

Mỹ nữ chính thức “sở hữu” người đàn ông được khát khao bậc nhất thế giới: “Hột xoàn nhỏ xinh” khiến cả thiên hạ trầm trồ

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoàng Thuỳ Linh cuối cùng đã thừa nhận tình cảm với Đen Vâu

Hoàng Thuỳ Linh cuối cùng đã thừa nhận tình cảm với Đen Vâu Nổi bật

Mới chào đời vài ngày, bé Gạo của Huy Trần – Ngô Thanh Vân đã thành “hot kid” với gần 10.000 người "theo đuổi"

Mới chào đời vài ngày, bé Gạo của Huy Trần – Ngô Thanh Vân đã thành “hot kid” với gần 10.000 người "theo đuổi" Nổi bật

Mỹ nhân 9x là ái nữ nhà đại gia dầu mỏ sở hữu 5.000 tỷ đồng, từng cãi lời bố mẹ để yêu tài tử U60 không “môn đăng hộ đối”

Mỹ nhân 9x là ái nữ nhà đại gia dầu mỏ sở hữu 5.000 tỷ đồng, từng cãi lời bố mẹ để yêu tài tử U60 không “môn đăng hộ đối”

20:31 , 12/08/2025
Subeo lớn vọt đáng kinh ngạc trong khung hình cùng Cường Đô La, chiều cao thực sự ở tuổi 15 là bao nhiêu?

Subeo lớn vọt đáng kinh ngạc trong khung hình cùng Cường Đô La, chiều cao thực sự ở tuổi 15 là bao nhiêu?

20:07 , 12/08/2025
Việt Nam có 1 mỹ nhân chỉ cao 1m55 mà dám làm tiếp viên hàng không, biết lý do không ai cãi nổi

Việt Nam có 1 mỹ nhân chỉ cao 1m55 mà dám làm tiếp viên hàng không, biết lý do không ai cãi nổi

19:30 , 12/08/2025
Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ hậu trường căng thẳng khi thực hiện Concert quốc gia, tự hào với loạt màn trình diễn có 1-0-2

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ hậu trường căng thẳng khi thực hiện Concert quốc gia, tự hào với loạt màn trình diễn có 1-0-2

19:12 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên