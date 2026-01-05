DIG chuyển nhượng hơn 451.000 m2 tại Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước, thu về gần 3.000 tỷ đồng

Ngày 31/12/2025, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC - mã CK: DIG) đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng một phần dự án (Phân khu 7.1, diện tích 143.906 m²) Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Cổ phần Everland An Giang. Giá trị chuyển nhượng một phần dự án này bao gồm VAT là hơn 489 tỷ đồng.﻿

Cùng ngày, Tập đoàn DIC đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng một phần dự án (Phân khu 1,2,3, diện tích 307.428 m²) Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước cho Công ty Cổ phần TNT

Phú Hòa.﻿ Giá trị chuyển nhượng một phần dự án này là hơn 2.465 tỷ đồng.

Khu đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước có quy mô khoảng 465 ha với tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng, được xác định là một trong những dự án chiến lược của DIC tại khu vực phía Nam. Đến nay, dự án đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng 100%, đồng thời được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở tại phân khu 1, 2, 3.

Toàn bộ diện tích kinh doanh của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. DIC đã thực hiện hợp tác phát triển với các nhà đầu tư phát triển dự án cấp II trên diện tích khoảng 362ha và trực tiếp đầu tư xây dựng để kinh doanh khai thác sản phẩm trên phần diện tích khoảng 103 ha.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương liên quan đến các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn DIC trong năm 2024, trong đó có nội dung nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Du lịch DIC (DIC Hospitality) lên tối đa 99,9% vốn điều lệ, DIG đã triển khai và thực hiện các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hospitality. Theo đó, ngày 31/12/2025, Tập đoàn đã hoàn tất thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hospitality từ 81,29% lên 99,36%.﻿

CTCP Du lịch DIC được thành lập vào năm 2020 với tiền thân là Công ty TNHH Du lịch DIC, có trụ sở tại đường Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

DIC Hospitality là đơn vị khai thác, vận hành các dự án tại Vũng Tàu của DIG như khách sạn DIC Star Landmark, tòa nhà CSJ và chung cư cao ốc Thủy Tiên hay khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc.

Về tình hình kinh doanh của DIC Hospitality, năm 2024, công ty đạt doanh thu hơn 139 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2023. Lỗ sau thuế 25,5 tỷ đồng, năm 2023 lỗ 18,8 tỷ đồng.