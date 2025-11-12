DN xuất khẩu Vinatex, May Sông Hồng, Vĩnh Hoàn, Sao Ta... bước vào giai đoạn thử lửa lớn nhất từ đầu năm

KQKD của DN xuất khẩu bị tác động bởi thuế quan

Thực tế kinh doanh quý III/2025 cho thấy thuế quan đã bắt đầu tác động vào kết quả của loạt doanh nghiệp xuất khẩu lớn.

Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu gần 2.983 tỷ đồng, tăng 5%, và lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng, tăng hơn 18% nhờ doanh số nhích 5,02% và giá vốn giảm khi quyết toán tôm tự nuôi vụ 2/2025.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, ngoài 6.850 tỷ đồng doanh thu - tăng hơn 23%, doanh nghiệp phát sinh gần 193 tỷ đồng thuế đối ứng, gần 98 tỷ đồng thuế chống bán phá giá và 60 tỷ đồng thuế chống trợ cấp, những khoản chi phí không có trong cùng kỳ.

Nhờ nguồn thu tài chính tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng vẫn đạt 251,2 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Tại Vĩnh Hoàn, doanh thu quý III đạt hơn 3.470 tỷ đồng, tăng 5,8%, lợi nhuận sau thuế 455 tỷ đồng, tăng 34%; lũy kế 9 tháng đạt 1.206 tỷ đồng, tăng 39%. Dù vậy, phần lớn mức tăng đến từ thu nhập tài chính và chi phí tài chính giảm.

Về xuất khẩu cá tra sang Mỹ, doanh thu quý III giảm gần 8%, xuống 1.760 tỷ đồng. Sau khi tăng 31% trong tháng 7 nhờ dồn đơn trước thời điểm áp thuế, xuất khẩu sang Mỹ tháng 8 và 9 lần lượt giảm 36% và 27% so với cùng kỳ.

Thép Nam Kim chịu sức ép rõ rệt hơn: doanh thu quý III hơn 3.770 tỷ đồng, giảm 27%; lợi nhuận ròng 49,5 tỷ đồng, giảm gần 24%. Trong 9 tháng, doanh thu xuất khẩu giảm hơn 55%, kéo lợi nhuận sau thuế xuống 207 tỷ đồng, giảm hơn một nửa.

Dệt may Thành Công cũng ghi nhận quý III kém khả quan với doanh thu giảm 18%, còn 902 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 21%, còn 64 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm 3% xuống 2.786 tỷ đồng, nhưng lãi ròng tăng 4% nhờ quản trị tốt.

Hình minh hoạ.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp tận dụng tốt “khoảng đệm” trước thuế để đẩy hàng hoặc tiết giảm chi phí.

Vinatex báo lợi nhuận quý III tăng hơn 56%, lên 359,3 tỷ đồng nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Doanh thu thuần tăng 10%, vượt 5.000 tỷ đồng/quý lần đầu tiên trong lịch sử. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 943,4 tỷ đồng, tăng 132%.

May Sông Hồng cũng lập kỷ lục với gần 201 tỷ đồng lãi sau thuế quý III, tăng 54% dù doanh thu giảm 6%. 9 tháng, doanh thu gần 4.150 tỷ đồng tăng 8%, lợi nhuận 470 tỷ đồng tăng 74%.

Thuỷ sản Nam Việt (ANV) ghi nhận doanh thu quý III 2.000 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận sau thuế 283 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ. 9 tháng, doanh thu đạt 4.832,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 748 tỷ đồng, tăng 36% và gấp 17,6 lần.

Kỳ vọng quý 4/2025﻿

Bước sang quý IV/2025, bức tranh dự báo phân hóa rõ hơn. Vinatex cho biết mức độ ảnh hưởng thuế quan đã bắt đầu thể hiện rõ, khi đơn hàng dệt may vào Mỹ có xu hướng suy giảm.

Khác với mọi năm khi nhiều đơn vị chốt đơn đến cuối năm hoặc sang quý I năm sau, năm nay đơn hàng chủ yếu ký theo tháng; thậm chí có doanh nghiệp chưa có đủ đơn cho tháng 11.

Dệt may Thành Công lạc quan hơn khi đã nhận khoảng 76% doanh thu kế hoạch quý IV, đồng thời kỳ vọng mức thuế đối ứng 20% áp lên hàng Việt Nam vẫn cạnh tranh hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ. Doanh nghiệp cũng tiếp tục mở rộng thị trường sang EU, CPTPP, RCEP để tận dụng ưu đãi FTA.

Ngành thủy sản đối mặt thách thức lớn hơn. Thực phẩm Sao Ta có thể chịu tác động đáng kể sau ngày 15/10, khi Bộ Thương mại Mỹ dự kiến ra phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá vào 9/12. Nếu mức thuế sơ bộ 35,29% được giữ nguyên, doanh nghiệp sẽ không được hoàn 42 tỷ đồng và có thể phải nộp thêm 300 tỷ đồng. Dù vậy, việc mở rộng sang Canada, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… trong 5 năm qua đã giúp Sao Ta giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Theo phân tích của Chứng khoán Bảo Việt, với Vĩnh Hoàn, cạnh tranh tại thị trường Mỹ sẽ gay gắt hơn khi cá rô phi gia tăng thị phần và nhiều doanh nghiệp khác được hưởng mức thuế chống bán phá giá thấp hoặc miễn thuế, khiến cuộc đua xuất khẩu ngày càng khốc liệt.