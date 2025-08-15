Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 100 triệu cổ phiếu Seabank chuẩn bị xây cao ốc tại khu đất vàng Hà Đông đã bỏ hoang nhiều năm

15-08-2025 - 14:17 PM | Bất động sản

Công ty CP Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ - bên liên quan ngân hàng SeABank sẽ phá dỡ khách sạn Sông Nhuệ bỏ hoang nhiều năm tại Hà Đông để nhường chỗ cho một khu phức hợp cao tầng hiện đại, với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Khu đất rộng hơn 6.000 m² từng là vị trí của khách sạn Sông Nhuệ bỏ hoang, vừa được đưa vào danh sách thí điểm xây dựng nhà ở thương mại trên các loại đất khác tại Hà Nội. Tại đây, chủ đầu tư Công ty CP Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ (Công ty Sông Nhuệ) dự kiến triển khai dự án khu phức hợp cao tầng mang tên Oriental Legend Hà Đông, với tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2030.

Vị trí khu đất "vàng" mặt đường Trần Phú.

Vị trí dự án được đánh giá là đắc địa: mặt tiền chính nằm trên trục đường Trần Phú – cửa ngõ phía tây nam Thủ đô, chỉ cách ga Văn Quán (tuyến metro số 2A) khoảng 300 m. Khu đất có phía đông bắc giáp tòa chung cư Tháp Doanh Nhân của Tập đoàn Anh Quân Strong, phía tây nam giáp đường Thanh Bình chạy dọc sông Nhuệ.

Công ty Sông Nhuệ, thành lập năm 2007, do bà Nguyễn Thúy Loan làm đại diện pháp luật, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Doanh nghiệp này là bên liên quan của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), hiện nắm giữ hơn 111,6 triệu cổ phiếu SSB (tỷ lệ 3,924%). Ông Fergus Macdonald Clark – Thành viên độc lập HĐQT SeABank – cùng bà Nguyễn Thúy Loan là đại diện phần vốn góp của Sông Nhuệ tại ngân hàng.

Hiện trạng khu đất khách sạn đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Hiện trạng khu đất cho thấy khách sạn Sông Nhuệ đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm bỏ hoang: tường bong tróc, kính vỡ, cỏ dại bao phủ. Một phần tầng 1 cùng hai góc đất phía đông và phía tây đã được tận dụng làm mặt bằng cho thuê; riêng mặt giáp đường Thanh Bình hiện được SeABank chi nhánh Hà Đông sử dụng.


Anh Đức

An ninh tiền tệ

