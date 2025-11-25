CTCP Thủy điện A Vương (mã CK: AVC) vừa trình Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2024 cho cổ đông.



Theo tờ trình, doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với tỷ lệ 15%/cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng.



Ngày 15/12/2025 sẽ là thời điểm chốt danh sách cổ đông, và ngày thanh toán dự kiến là 25/12/2025.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện A Vương sẽ chi khoảng 112 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.﻿

Trong cơ cấu cổ đông của AVC, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGenco2) là công ty mẹ, sở hữu 87,45% vốn AVC, tương ứng hơn 65,6 triệu cổ phiếu sẽ nhận về hơn 98 tỷ đồng cổ tức từ AVC. ﻿

Trước đó, ngày 10/3/2025, Thủy điện A Vương đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Công ty đã 4 lần tạm ứng cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ lên đến 135%, gấp nhiều lần so với trung bình các năm từ 10 – 30%. Tổng số tiền lên đến 1.107 tỷ đồng.

Kể từ khi niêm yết vào năm 2017 đến nay, Thủy điện A Vương luôn chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ tăng dần đều qua các năm. ﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AVC kết phiên giao dịch ngày 25/11 với mức giá 54.000 đồng/cp.

﻿Về kế quả kinh doanh, quý 3/2025, Thủy điện A Vương ghi nhận doanh thu thuần đạt 205 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần là 481 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 250 tỷ, hoàn thành 92% kế hoạch năm.

Thành lập và hoạt động tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương là doanh nghiệp chuyên sản xuất, truyền tải, phân phối điện từ thủy điện và cung cấp dịch vụ thí nghiệm điện. Đây là doanh nghiệp vận hành một trong những thuỷ điện lớn nhất tại Đà Nẵng. ﻿