Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã CK: GHC) vừa thông báo ngày 22/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2025.

Cổ tức được chi trả theo tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thanh toán bắt đầu từ 30/10/2025.

Với hơn 47,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Thủy điện Gia Lai sẽ chi khoảng 95,3 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.﻿

Cổ đông hưởng lợi lớn nhất là CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG), công ty mẹ nắm giữ 62,53% vốn GHC, sẽ nhận về hơn 59 tỷ đồng.



Theo kế hoạch, cổ tức 2025 của GHC dự kiến dao động trong khoảng 15-25%. Với việc tạm ứng ở mức 20%, Công ty có thể còn thực hiện thêm 1 đợt chi trả nữa để hoàn thành mục tiêu tối đa 25%. Năm trước, GHC chi cổ tức 2024 ở mức 20%, thấp hơn tỷ lệ 25% của năm 2023.﻿

Nửa đầu năm 2025, Thủy điện Gia Lai đạt hơn 144 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 31,7%, đạt hơn 84 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, Thủy điện Gia Lai còn 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GHC kết phiên 17/10 lập đỉnh lịch sử với mức giá 31.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt trên 1.500 tỷ đồng.