Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20%

19-10-2025 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Với hơn 47,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Thủy điện Gia Lai sẽ chi khoảng 95,3 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20%- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã CK: GHC) vừa thông báo ngày 22/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2025.

Cổ tức được chi trả theo tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thanh toán bắt đầu từ 30/10/2025.

Với hơn 47,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Thủy điện Gia Lai sẽ chi khoảng 95,3 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.﻿

Cổ đông hưởng lợi lớn nhất là CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG), công ty mẹ nắm giữ 62,53% vốn GHC, sẽ nhận về hơn 59 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, cổ tức 2025 của GHC dự kiến dao động trong khoảng 15-25%. Với việc tạm ứng ở mức 20%, Công ty có thể còn thực hiện thêm 1 đợt chi trả nữa để hoàn thành mục tiêu tối đa 25%. Năm trước, GHC chi cổ tức 2024 ở mức 20%, thấp hơn tỷ lệ 25% của năm 2023.﻿

Nửa đầu năm 2025, Thủy điện Gia Lai đạt hơn 144 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 31,7%, đạt hơn 84 tỷ đồng.

Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20%- Ảnh 2.

Tính đến ngày 30/6/2025, Thủy điện Gia Lai còn 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GHC kết phiên 17/10 lập đỉnh lịch sử với mức giá 31.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt trên 1.500 tỷ đồng.

Một công ty chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10% sau năm tăng trưởng lợi nhuận 660%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiết lộ thông tin mới về siêu dự án 9 tỷ USD lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiết lộ thông tin mới về siêu dự án 9 tỷ USD lọc hóa dầu Nghi Sơn Nổi bật

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của chaebol SK muốn bán cổ phần 3 lô dầu khí tại Việt Nam, ước tính 140 triệu USD

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của chaebol SK muốn bán cổ phần 3 lô dầu khí tại Việt Nam, ước tính 140 triệu USD Nổi bật

VNPT đóng góp kết quả nghiên cứu AI trên dữ liệu Việt tại các hội nghị quốc tế

VNPT đóng góp kết quả nghiên cứu AI trên dữ liệu Việt tại các hội nghị quốc tế

17:30 , 18/10/2025
Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Phải khuyến khích những phụ nữ có thể tự sinh em bé mà không cần kết hôn

Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Phải khuyến khích những phụ nữ có thể tự sinh em bé mà không cần kết hôn

15:19 , 18/10/2025
Cà phê uống liền toàn cầu: Hành trình từ khai phá thị trường đến tăng trưởng kinh doanh

Cà phê uống liền toàn cầu: Hành trình từ khai phá thị trường đến tăng trưởng kinh doanh

15:00 , 18/10/2025
Trải nghiệm OMODA 4 Global Preview Salon – hành trình đồng sáng tạo tương lai

Trải nghiệm OMODA 4 Global Preview Salon – hành trình đồng sáng tạo tương lai

13:30 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên