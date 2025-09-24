Doanh nghiệp vàng kêu khó vì "3 chữ"

Ngày 24-9, tại hội thảo góp ý dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho biết lĩnh vực kinh doanh vàng thời gian qua gặp nhiều bất cập do cơ chế quản lý chưa phù hợp. Về sản xuất và phân phối vàng miếng, hiện Ngân hàng Nhà nước nắm quyền sản xuất, trong khi doanh nghiệp chỉ có thể làm trung gian phân phối.

Ông Hùng đặt vấn đề: Tại sao doanh nghiệp có hệ thống cửa hàng tại các thành phố lớn muốn mua vàng miếng từ Công ty TNHH MTV Vàng bạc - Đá Quý Sài Gòn (SJC) để bán cho người tiêu dùng lại phải xin cấp phép? Ông cho rằng việc kinh doanh này không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh hay sức khỏe cộng đồng, nên việc bị xếp vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là chưa hợp lý.

Các doanh nghiệp gặp khó khăn khi không được nhập khẩu vàng nguyên liệu để chế tác

Ông Hùng cho biết hơn một thập kỷ qua, chưa doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung, đẩy giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới đến 20 triệu đồng/lượng.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp gặp khó khăn khi không được nhập khẩu vàng nguyên liệu để chế tác và phải xin phép để xuất khẩu vàng, trong khi nhiều mặt hàng khác được khuyến khích xuất khẩu. Điều này cản trở ngành chế tác vàng Việt Nam cạnh tranh với các nước như Thái Lan, Singapore hay Indonesia, bỏ lỡ cơ hội tạo nguồn thu ngoại tệ và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Để giải quyết các bất cập nêu trên, ông Hùng đề xuất thu hẹp phạm vi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều chỉnh "3 chữ" - từ "kinh doanh vàng" thành "sản xuất vàng miếng", để tháo gỡ các rào cản và thúc đẩy sự phát triển của ngành.