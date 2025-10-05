Doanh thu tăng đột biến 19.041%, doanh nghiệp này làm gì mà "tiền vào như nước"?

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố báo cáo tổng hợp dự báo kết quả kinh doanh quý 3/2025 và năm 2025 của các ngành kinh tế Việt Nam. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là kết quả kinh doanh của ngành bất động sản nhà ở.

Cụ thể, theo phân tích của VCBS, kết quả kinh doanh 2 quý cuối năm 2025 của ngành này được dự báo chưa cao, do chủ đạo trong năm nay vẫn là công đoạn xử lý pháp lý, huy động vốn, triển khai và bán hàng dự án.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng và dòng tiền của nhiều doanh nghiệp đã được cải thiện rất tốt. Và dư địa tăng giá cổ phiếu là vẫn còn. Ưu tiên các doanh nghiệp làm dự án ở khu vực phía Nam - nơi mặt bằng giá bán dự án vẫn còn nhiều dư địa tăng trong 1 năm tới.

Trong số 9 doanh nghiệp VCBS dự báo, một cái tên nổi lên như một hiện tượng nhờ kết quả kinh doanh ước tính tăng cao đột biến là Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR).

Phát Đạt được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với doanh thu dự kiến tăng 19.041% lên mức 503 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng 23% so với quý trước.

Có được kết quả này VCBS cho rằng là chủ yếu nhờ công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ 300 sản phẩm đất nền tại dự án Bắc Hà Thanh, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ do quý 2 và quý 3/2024 là giai đoạn khoảng trống bàn giao.

Bên cạnh đó, Phát Đạt hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng dự án Thuận An 1&2 (Bình Dương cũ) trong quý 3/2025, kỳ vọng sẽ hoàn tất nhận tiền và ghi nhận lợi nhuận tại đầu năm 2026.

Thuận An 1 & 2 là dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng hiện đại, tọa lạc tại vị trí trung tâm của TP. Thuận An (cũ). Tổ hợp dự án này có tổng quy mô 4,46 ha với hai khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2, tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Thuận An 1 có diện tích khoảng 1,8 ha, chiều cao tòa nhà tối đa là 39 tầng và 3 - 4 tầng hầm, dự kiến số lượng căn hộ tối đa là 3.133 căn. Thuận An 2 có diện tích hơn 2,65 ha, cao 39 tầng, với tối đa 4 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.270 căn hộ và 16 căn nhà phố liên kế.

Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2

Phát Đạt là một trong những công ty bất động sản lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, được thành lập năm 2004. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp này triển khai nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM, Quảng Ngãi, Bình Định và đang thúc đẩy tốc độ phủ sóng các dự án mới tại Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Quốc... và đang có sẵn quỹ đất để mở rộng ở Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sản phẩm của PDR hiện nay cũng đã đa dạng từ lĩnh vực BĐS dân dụng đến du lịch – nghỉ dưỡng. Tất cả dự án đều được đầu tư và phát triển cẩn trọng bằng tầm nhìn và năng lực của một nhà phát triển BĐS chuyên nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty tính đến hết năm 2024 là hơn 8.731 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp thuộc top 10 doanh nghiệp bất động sản uy tính năm 2024.