Đời thường bình dị của vệ sĩ 63 tuổi được Mỹ Tâm tin tưởng tuyệt đối

Trong những ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Tùng Yuki gây chú ý khi xuất hiện cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Ông theo sát nữ ca sĩ từ buổi tổng duyệt tại sân vận động Mỹ Đình, đảm nhận vai trò vệ sĩ thân cận.

Tùng Yuki cận theo sát Mỹ Tâm trong sự kiện



Không phải nghệ sĩ hạng A, nhưng sự hiện diện của Tùng Yuki vẫn gây chú ý. Với mái tóc bạc, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt kiên nghị, ông vừa là vệ sĩ, vừa là "người cha tinh thần" của Mỹ Tâm. "Họa mi tóc nâu" từng khẳng định: “Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến nơi đông người”.

Tùng Yuki, tên thật Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1962 ở Gia Lai. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã có niềm đam mê võ thuật, đặc biệt là Vịnh Xuân Quyền. Chính sự rèn luyện bền bỉ đã giúp ông xây dựng nền tảng thể lực và bản lĩnh cần thiết để bước vào nghề vệ sĩ.

Những năm 1990, ông rời quê hương để vào TP.HCM lập nghiệp. Ban đầu, công việc chỉ xoay quanh việc bảo vệ các sự kiện, hội nghị, nhưng nhờ uy tín và sự chuyên nghiệp, ông dần được các nghệ sĩ lớn trong showbiz tìm đến. Từ đó, cái tên Tùng Yuki gắn liền với hình ảnh vệ sĩ cho nhiều ngôi sao.

Tùng Yuki làm vệ sĩ cho nhiều ngôi sao

Trong số những nghệ sĩ mà Tùng Yuki từng bảo vệ, mối quan hệ của ông với Mỹ Tâm đặc biệt hơn cả. Nữ ca sĩ nhiều lần gọi ông bằng cái tên thân mật “bố Tùng”. Trong những buổi biểu diễn, khi Mỹ Tâm hòa mình vào khán giả, hình ảnh Tùng Yuki lặng lẽ đi bên cạnh, dìu cô xuống sân khấu hoặc che chắn giữa biển người, luôn khiến fan xúc động. Người hâm mộ thậm chí còn nói vui: “Ở đâu có Mỹ Tâm, ở đó có bố Tùng.”

Sự tin tưởng này không chỉ đến từ tay nghề bảo vệ, mà còn từ sự chân thành, tính cách điềm đạm và cách ứng xử đầy nhân văn của ông. Ông chưa từng coi công việc của mình là “đi theo bảo vệ một ngôi sao”, mà là đồng hành, hỗ trợ để nghệ sĩ yên tâm tỏa sáng.

Làm vệ sĩ trong showbiz không đơn giản như nhiều người tưởng. Công việc không chỉ là đứng cạnh để “oai phong”, mà là luôn trong trạng thái quan sát, dự đoán nguy cơ và sẵn sàng phản ứng trong mọi tình huống.

Không chỉ là vệ sĩ, Tùng Yuki còn là "bố nuôi" của Mỹ Tâm

Tùng Yuki nhiều lần chia sẻ rằng, để làm tốt công việc, người vệ sĩ phải đặt sự an toàn của nghệ sĩ lên hàng đầu. Khi đám đông hâm mộ quá khích, khi có sự cố bất ngờ trên sân khấu, ông luôn bình tĩnh xử lý. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, không cần cơ bắp cuồn cuộn, nhưng ánh mắt sắc bén và bước chân chắc chắn, đã đủ tạo sự yên tâm cho người được bảo vệ.

Ngoài công việc vệ sĩ, Tùng Yuki còn được yêu mến qua vai trò diễn viên. Cơ duyên nghệ thuật đến với ông khá bất ngờ. Trong quá trình làm vệ sĩ cho các đoàn phim và nghệ sĩ, Tùng Yuki được một số đạo diễn chú ý và mời tham gia diễn xuất. Với dáng vẻ điềm đạm, gương mặt phúc hậu, ông thường được giao vai người cha, người thầy hoặc những nhân vật có uy tín, quyền lực.

Khán giả quen mặt Tùng Yuki qua các bộ phim như Dốc Tình , Bỗng Dưng Muốn Khóc , Bí Mật Tam Giác Vàng … Mỗi lần xuất hiện, dù chỉ là vai phụ, ông đều để lại dấu ấn bởi lối diễn tự nhiên, gần gũi. Chính vì thế, ông còn được khán giả gọi vui là “ông bố quốc dân” của màn ảnh Việt.

Hình ảnh đời thường bình dị của Tùng Yuki

Việc một vệ sĩ bước qua lĩnh vực điện ảnh và thành công cho thấy sự đa tài và tinh thần cầu tiến của Tùng Yuki. Ông từng chia sẻ, mình không đặt nặng chuyện nổi tiếng, nhưng coi diễn xuất là cơ hội để thử thách bản thân và truyền tải những vai diễn mang hơi thở cuộc sống.

Khác với sự nổi bật khi xuất hiện bên Mỹ Tâm hay trên màn ảnh, đời sống riêng của Tùng Yuki lại vô cùng giản dị và kín đáo. Ông ít chia sẻ về gia đình, hiếm khi khoe cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Ngoài công việc, ông dành nhiều thời gian cho tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe và tham gia một số hoạt động thiện nguyện. Hình ảnh một người đàn ông tóc bạc, ăn mặc giản dị, nở nụ cười hiền hậu giữa đời thường, khiến nhiều người càng tò mò.

Sự kín đáo, bình dị ấy có lẽ chính là điều khiến công chúng thêm phần trân trọng. Trong một showbiz vốn đầy ồn ào và thị phi, việc giữ cho mình sự điềm tĩnh, không bon chen, đã tạo nên phong thái riêng biệt của Tùng Yuki.