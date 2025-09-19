Đồng BNB của sàn giao dịch tài sản mã hóa Binance tiếp tục xu hướng tăng mạnh, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1.000 USD trong ngày 18/9 vừa qua. Giá trị vốn hóa thị trường của Binance cũng theo đó tăng mạnh lên gần 140 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Nhìn lại quá khứ thời điểm ICO ngày 2/7/2017, BNB chỉ có giá 0,1 USD. Sau hơn 8 năm (khoảng 3.000 ngày), giá của đồng tiền số này đã tăng gấp 10.000 lần. Trong một chia sẻ trên mạng xã hội X, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) cho biết, đây là điều không lời nào diễn tả được.

“ Tôi, không đại diện cho bất kỳ tổ chức hay danh hiệu nào, chỉ là một thành viên cộng đồng và một người nắm giữ BNB, xin cảm ơn tất cả mọi người trong hệ sinh thái BNB và tiền điện tử vì sự ủng hộ của các bạn.

Chúng tôi đã có những thử thách trên chặng đường này, nhưng chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã xây dựng và chúng tôi đã giữ vững. Đây thực sự là một nỗ lực của cộng đồng!

Đây chỉ là khởi đầu. Cùng nhau hướng tới 10.000 lần tiếp theo! ” , nhà sáng lập Binance chia sẻ.

Diễn biến tích cực của đồng BNB ghi nhận sau tin tức Binance có thể sắp hết bị giới chức Mỹ giám sát. Cụ thể, sàn giao dịch tiền mã hóa này đã nộp đơn xin Bộ Tư pháp Mỹ sớm kết thúc quá trình giám sát nền tảng này theo như thỏa thuận nhận tội rửa tiền năm 2023. Việc chấm dứt giám sát có thể tạo điều kiện để Binance khôi phục lại toàn bộ hoạt động như trước án phạt.

Hồi tháng 5 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã thông báo đạt thỏa thuận hòa giải với Binance, kết thúc quá trình điều tra sàn mà không có hành động nào thêm. Cùng động thái này, CZ đã bày tỏ ý định muốn được Tổng thống Trump ân xá sau khi đã hợp tác cùng dự án tiền số của nhà Trump là World Liberty Financial, hỗ trợ phát hành stablecoin USD1.

Đáng chú ý, Binance từng bị phạt 4,32 tỷ USD, còn CZ phải từ chức CEO và bị kết án 4 tháng tù với tội danh “không tuân thủ quy định chống rửa tiền” và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra. Cựu CEO Binance mãn hạn tù vào cuối tháng 9 năm ngoái.

CZ sinh năm 1977, là người Canada gốc Trung Quốc, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Đại học McGill, có thời gian làm việc tại Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo, sau đó chuyển sang Bloomberg LP - công ty con về tài chính của Bloomberg.

Trước khi thành lập Binance vào tháng 7/2017, CZ là thành viên đội phát triển Blockchain.info và giữ chức giám đốc công nghệ của OKCoin - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ.