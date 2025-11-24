Dự án 1.000 tỷ ‘kẹt’ 8 năm ở ven sông Sài Gòn của Đất Xanh (DXG) đón tin mừng

Tổ công tác 1645 của TP HCM – đơn vị xử lý vướng mắc pháp lý trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các dự án nhà ở thương mại vừa rà soát và đề xuất hướng xử lý pháp lý cho 5 dự án đang vướng mắc.

Trong danh sách, dự án Opal Riverside (phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức) của Tập đoàn Đất Xanh (DXG) gây chú ý khi đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện hồ sơ để cấp sổ hồng cho cư dân dù công trình đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2017.



Theo báo cáo, dự án còn tồn tại hơn 4.900 m² đất rạch và đường do Nhà nước quản lý nằm trong ranh dự án nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Song song đó, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với diện tích đất công xen cài này.

TP.HCM đã yêu cầu rà soát cơ sở pháp lý và xác định rõ trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu Đất Xanh cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trước khi cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân.



Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết các đơn vị chuyên môn đang phối hợp với Đất Xanh để bổ sung hồ sơ, đẩy nhanh các thủ tục liên quan, nhằm bảo vệ quyền lợi người mua nhà và tăng tính minh bạch trên thị trường bất động sản.

Opal Riverside có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, diện tích hơn 20.000 m² ven sông Sài Gòn, gồm ba tháp 19 tầng với 626 căn hộ và 22 căn penthouse.

Tháng 5/2016, UBND TP ban hành Quyết định số 2444 về chấp thuận cho chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Chánh từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thái Bình Dương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Dự án được hoàn thành và bàn giao cuối năm 2017, đồng thời thành lập Ban quản trị theo quy định. Tuy nhiên, phần đất công xen kẽ do nhà nước quản lý hơn 4.900 m² trong dự án chưa được xử lý khiến quá trình cấp sổ hồng kéo dài nhiều năm.



Từ năm 2019, Đất Xanh đã nhiều lần gửi văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường, đề xuất tạm nộp 5 tỷ đồng để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận. Tập đoàn cũng từng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ chế xử lý diện tích đất công trong ranh dự án. Văn bản của Tổng cục Quản lý đất đai ngày 16/1/2020 nêu rõ: với các dự án được chấp thuận chủ trương trước 1/7/2014, phần đất công xen cài nhưng phù hợp quy hoạch được Nhà nước thu hồi và giao cho chủ đầu tư, không phải tổ chức đấu giá.



Dù vậy, các thủ tục tại địa phương vẫn ách tắc, dẫn đến việc Đất Xanh phải nhiều lần “cầu cứu” UBND TP.HCM khi áp lực khiếu nại từ hơn 600 hộ dân ngày càng tăng. Nghị định 148/2020/NĐ-CP – có hiệu lực từ tháng 2/2021 – được xem là “điểm sáng” cho hướng xử lý khi cho phép giao hoặc cho thuê các thửa đất công nhỏ, hẹp, xen cài nằm trong dự án.



Hiện các cơ quan TP.HCM và chủ đầu tư đang phối hợp để tháo gỡ phần pháp lý còn tồn đọng, mục tiêu là hoàn tất toàn bộ thủ tục và sớm cấp sổ hồng cho cư dân sau nhiều năm chờ đợi.