Dự án chiến lược giữa biển khơi do 100% người Việt làm chủ toàn chuỗi khai thác và điều hành

Một mỏ khai thác dầu thuộc bể Cửu Long.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) vừa tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận bán dầu Lô 01&02 và Lô 01/97&02/97 giữa hai Ban điều hành dự án và PVOIL, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Dự án Lô 01&02, thuộc Bể Cửu Long nằm ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cách Vũng Tàu khoảng 155 km về phía Đông Nam. Lô 01/97&02/97 có diện tích khoảng 130 km2, nằm ở phía Đông Bắc bể Cửu Long, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 160 km về phía Đông. Độ sâu mực nước biển dao động từ 60-70m.

Đây là những mỏ dầu có lịch sử khai thác lâu năm, đóng góp quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Năm 1991, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Petronas Carigali đã ký Hợp đồng dầu khí Lô 01&02 và đến năm 2003, PVEP và PC Vietnam Limited đã ký Hợp đồng Dầu khí Lô 01/97&02/97.

Sau khi các đối tác nước ngoài rút khỏi dự án từ năm 2017, Petrovietnam đã ký với PVEP Hợp đồng thuê tạm thời điều hành Hoạt động Dầu khí tại 2 Lô dầu khí này từ tháng 9/2017 đến hết năm 2023. Đến năm 2024, Tập đoàn trực tiếp quản lý điều hành hoạt động dầu khí của 2 Dự án này từ ngày 01/01/2024.

Giàn khai thác mỏ Ruby.

Điều đáng nói là, dự án này có đội ngũ lao động 100% người Việt. Trong hành trình hình thành và phát triển, cả 2 dự án đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả 2 dự án đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Giai đoạn 2022 - 2025, Dự án Lô 01&02 đã đảm bảo công tác vận hành khai thác luôn ổn định, hiệu quả với uptime trên 98% và tuyệt đối an toàn; liên tục hoàn thành vượt mức từ 109 - 112% kế hoạch sản lượng khai thác dầu được Petrovietnam giao hàng năm.

Trong khi đó, hoạt động khai thác dầu khí tại các mỏ hiện hữu Thăng Long – Đông Đô theo quy định của Hợp đồng Dầu khí Lô 01/97& 02/97 có sản lượng khai thác hiện tại từ các mỏ khoảng 2.800 - 3.300 thùng/ngày (so với công suất thiết kế khoảng 18.000 - 20.000 thùng/ngày).

Tính đến tháng 9/2025, sau 34 năm khai thác, tổng khối lượng xuất bán của Dự án Lô 01&02 là 401 chuyến, đạt 18,6 triệu tấn, trị giá 8,7 tỷ USD. Đối với Dự án Lô 01/97&02/97, sau 22 năm khai thác, tổng khối lượng xuất bán là 94 chuyến, đạt 2,9 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ USD. Tổng cộng, hai dự án này đã từng xuất bán hàng với tổng giá trị 10,1 tỷ USD.

Với vai trò Đại lý bán dầu, PVOIL đã đồng hành xuyên suốt cùng các Ban điều hành, đảm bảo công tác bán dầu Ruby an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp qua hơn 400 chuyến hàng. PVOIL được đánh giá không chỉ là đơn vị hạ nguồn, phân phối sản phẩm, mà còn góp phần rất quan trọng trong nâng cao giá trị khâu thượng nguồn (E&P).

Ông Lê Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam cho biết, với chính sách mới, mở rộng trong lĩnh vực E&P của Petrovietnam, Dự án Lô 01&02 và Dự án Lô 01/97&02/97 sẽ được giao cho các nhà thầu/tổ hợp nhà thầu mới với Người điều hành là Vietsovpetro và PVEP nhằm mục tiêu phát triển hơn nữa các tiềm năng của dự án, nâng cao sản lượng, mang lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.