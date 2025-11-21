Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

21-11-2025 - 21:53 PM | Lifestyle

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

“Hãy chờ thời tiết ổn định, giữ an toàn cho bản thân!” - Nhiều du khách chia sẻ về tình hình hiện nay.

Những ngày qua, tình hình mưa bão phức tạp gây sạt lở tại đèo Mimosa và ảnh hưởng đến một số tuyến đường như đèo Khánh Lê, đèo Prenn đã khiến giao thông gặp nhiều trở ngại. Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết và cảnh báo kịp thời. Sự cố thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng chính trong hoàn cảnh này, những câu chuyện về sự sẻ chia lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. 

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 1.

Nhiều nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch đến Đà Lạt dịp 20/11 buộc phải hoãn chuyến đi phút chót. Dù có chút tiếc nuối, nhưng hầu hết đều đồng tình rằng an toàn là trên hết. Nhưng đã đặt homestay từ trước nên người này có nhắn dời lịch để khi thời tiết thuận lợi hơn rồi đến, tuy nhiên, homestay đã trả lời rằng “Khi nào chính quyền cấm lưu thông hẳn thì mới hỗ trợ”.

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình

Tình huống này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngay bên dưới bài đăng, chủ homestay đã lên tiếng giải thích rằng giữa khách và quản gia có sự hiểu nhầm nên mới dẫn đến phản hồi chưa phù hợp. Homestay sau đó đã chủ động xin lỗi, đồng thời hỗ trợ khách dời lịch hoặc hoàn cọc ngay lập tức.

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 3.

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, nhiều homestay và cơ sở lưu trú tại Đà Lạt đã hỗ trợ khách bằng cách đổi ngày bay hoặc hoàn vé, giúp giảm bớt áp lực và lo lắng cho du khách. Một số người dân sống ở Đà Lạt cũng bảo ban nhau mọi người nên ở yên để đảm bảo an toàn, đợi khi nào thời tiết thuận lợi hơn rồi hẳn quay lại Đà Lạt để có một trải nghiệm trọn vẹn.  

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 5.

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 6.

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 7.

Nhiều homestay hỗ trợ khách lưu trú hoàn cọc và giảm giá phòng

Chia sẻ từ bạn R. (24 tuổi) khi cả homestay và nhà xe hỗ trợ hoàn tiền: “Cả home và xe đều hỗ trợ ngay trong buổi sáng sau khi mình báo về việc đèo Mimosa sạt lở và mình muốn huỷ chuyến. Tiếc cho chuyến đi mà cũng thương các bạn làm dịch vụ trên ấy. Thời tiết ổn định mình sẽ đến sớm thôi, chờ mình!”.

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 8.

Ảnh chụp màn hình

Không chỉ những người chưa kịp lên đường, một số du khách đang có mặt tại Đà Lạt cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình. Do xe khách hạn chế hoạt động để tránh các cung đường nguy hiểm, nhiều du khách chọn cách ở lại thành phố thêm vài ngày. Thay vì lo lắng, họ nhận được sự động viên từ người dân địa phương. Người dân Đà Lạt bảo ban nhau hỗ trợ du khách chỗ ăn ở, khuyên mọi người nên "ở yên thì hơn" để tránh rủi ro khi di chuyển trong thời tiết xấu.

Bạn V. sinh sống tại Đà Lạt đã nhắn nhủ đến các du khách có ý định đến đây rằng: “Đà Lạt hiện tại 3 đèo sạt lở rồi mọi người ạ, mưa gần như là 24/7. Nay mới tạnh được xíu nhưng trời cũng khá âm u, khó đi chơi. Nếu không quá cần thiết mng khoan hẳn lên Đà Lạt nhé, cố gắng giữ an toàn cho bản thân nha ạ.”

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp- Ảnh 9.

Ảnh chụp màn hình

Một vị khách đang ở Đà Lạt chưa thể quay về TP.HCM đã đăng tải bài viết về tình huống ngặt nghẽo của mình: “Ý là mình đi Đà Lạt chơi, giờ mấy cái đèo nó ngưng lưu thông. Xe khách vào thành phố không còn nhà xe nào chạy.”

Một số hành khách cần di chuyển gấp cũng đã chọn lộ trình an toàn hơn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, như đi qua đèo Tà Nung để ra sân bay Liên Khương. Tuy nhiên, khuyến cáo chung vẫn là hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết.

Dù kế hoạch nghỉ dưỡng có thể bị thay đổi, nhưng sự an toàn và những ân tình nhận được từ homestay, nhà xe hay chính người dân địa phương đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đây cũng là lúc tinh thần đoàn kết, "lá lành đùm lá rách" được phát huy, cùng nhau tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng để vượt qua đợt mưa bão này.

Tân Miss Universe 2025 là ai mà đăng quang lại gây phẫn nộ đến thế này?

Theo Hy Chu

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tấm lòng của Mỹ Tâm

Tấm lòng của Mỹ Tâm Nổi bật

Miền Bắc đã xuất hiện băng giá sớm: Không phải ở Fansipan, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam

Miền Bắc đã xuất hiện băng giá sớm: Không phải ở Fansipan, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam Nổi bật

Phim có Doãn Quốc Đam vượt 100 tỷ đồng

Phim có Doãn Quốc Đam vượt 100 tỷ đồng

21:45 , 21/11/2025
Nữ NSƯT 2 lần đò, chủ nhà vườn vài nghìn m2 ở Hà Nội: Tặng chồng cũ căn nhà ở TP.HCM, U60 có người thương

Nữ NSƯT 2 lần đò, chủ nhà vườn vài nghìn m2 ở Hà Nội: Tặng chồng cũ căn nhà ở TP.HCM, U60 có người thương

21:40 , 21/11/2025
Toan tính sai lầm của Hương Giang

Toan tính sai lầm của Hương Giang

21:10 , 21/11/2025
10 set đồ mùa đông quá đẹp của mỹ nhân Việt, không tham khảo là tiếc

10 set đồ mùa đông quá đẹp của mỹ nhân Việt, không tham khảo là tiếc

20:30 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên