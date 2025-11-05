Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dừng bán vé tháng, vé ngày trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông từ ngày 10/11

05-11-2025 - 21:19 PM | Thị trường

Từ ngày 10/11, Hanoi Metro sẽ dừng bán vé tháng, vé tuần và vé ngày trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để phục vụ kế hoạch sử dụng hệ thống cổng soát vé bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học).

Chiều 5/11 Công ty Hanoi Metro cho biết, từ ngày 10/11/2025, trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sẽ tạm dừng bán vé tháng, vé tuần và vé ngày. Tại quầy bán vé trên tuyến ở các ga như lâu nay sẽ dừng hoạt động, đơn vị sẽ tập trung để nâng cấp hệ thống thanh toán theo công nghệ mới.

“Trong thời gian này hành khách vẫn có thể mua vé lượt theo hình thức cũ trên máy bán vé tự động tại nhà ga để đi lại và tiếp tục mua các loại vé tuần, vé tháng tại các quầy vé nhưng theo mô hình thẻ vé mới - Vé điện tử trên điện thoại di động có định danh/hoặc vé điện tử gắn với căn cước công dân”, lãnh đạo Hanoi Metro thông tin.

Dừng bán vé tháng, vé ngày trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông từ ngày 10/11- Ảnh 1.

Từ 18/11 hành khách sẽ dùng điện thoại để quét mã QR để đi tàu điện thay cho mua thẻ vé cứng như hiện nay.

Trong thời gian này, nhà ga vẫn duy trì hoạt động 2 cổng soát vé cũ tại mỗi nhà ga để phục vụ hành khách chưa kịp chuyển đổi sang hình thức thanh toán mới. Tuy nhiên, Hà Nội Metro khuyến cáo hành khách nên dành thời gian chủ động sớm thực hiện việc chuyển đổi sang hệ thống mới trước ngày 15/11/2025 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời những phát sinh. Từ ngày 16/11/2025 dừng toàn bộ hoạt động các máy bán vé tự động để nâng cấp công nghệ theo hệ thống mới thanh toán mới.

Trước đó, Hanoi Metro có thông báo, từ ngày 18/11, tất cả hành khách di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ sử dụng hệ thống cổng soát bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học). Các loại thẻ vé cũ hoặc khách phải xếp hàng mua vé sẽ không còn phù hợp.

Để sử dụng hình thức thanh toán này, Hanoi Metro cho biết, hành khách cần tải phần mềm (app) “Hà Nội Metro” xuống thiết bị cầm tay và đăng ký, sau đó mỗi lần đi tàu hành khách chỉ cần mở ứng dụng có mã QR để quét qua cửa kiểm soát là đi tàu.

Tour du lịch tăng mạnh, vé máy bay, tàu xe Tết có căng thẳng?

Theo Trọng Đảng

Tiền phong

