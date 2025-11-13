Gần 2.400 căn nhà tại Aqua City đã được tỉnh Đồng Nai cấp phép mua bán

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 2620/SXD-QLN&TTBĐS xác nhận thêm 204 căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu Ever Green 1 – Đô thị sinh thái ven sông Aqua City (phường Long Hưng, TP Biên Hòa) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Như vậy, tổng số bất động sản tại Aqua City đã được cấp phép ký hợp đồng mua bán lên gần 2.400 căn.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, toàn bộ các căn nêu trên đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chi tiết 1/500 đã được điều chỉnh.

Trước đó, cơ quan này cũng đã chấp thuận cho 874 căn tại phân khu River Park 2 (The Valencia), 576 căn tại phân khu Sun Harbor 2 (The Suite), 561 căn tại phân khu Sun Harbor 3 (The Elite 1) và 171 căn tại phân khu Ever Green 1 (The Grand Villas và The Stella) tại dự án nói trên đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Dự án Aqua đang triển khai rầm rộ để bàn giao cho khách hàng

Đại diện Novaland cho biết việc dự án được xác nhận đủ điều kiện mua bán không chỉ cho phép các sản phẩm được ký hợp đồng, chuyển nhượng theo đúng quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, mà còn là cơ sở bảo đảm quyền lợi người mua, củng cố niềm tin của khách hàng vào sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường.

Cuối tháng 6-2025, Aqua City được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn tất đồng bộ cả ba cấp quy hoạch, đánh dấu bước ngoặt quan trọng để dự án bước vào giai đoạn thi công tăng tốc toàn diện, điều này sẽ góp phần "cởi trói" những sản phẩm để bàn giao cho khách hàng, nhiều nhà đầu tư đã mua dự án tại đây.

Theo Novaland, đến nay, hơn 1.000 căn biệt thự và nhà phố tại dự án này đã được bàn giao. Ngoài ra, hàng loạt tiện ích vui chơi, giải trí, thể thao, ẩm thực cũng liên tục được đưa vào vận hành phục vụ cư dân, tiêu biểu như: trung tâm thể thao đa năng Citigym Lifestyle Center, tổ hợp quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina, trung tâm thương mại Nova Mall, chuỗi nhà hang, cà phê ven sông, các clubhouse và công viên ven sông...

Những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu NVL của Novaland được nhà đầu tư quan tâm trở lại, giá tăng mạnh 10% chỉ trong 2-3 phiên. Trong đó phiên 12-11 đã tăng kịch trần. Phiên 13-11 đang tăng 350 đồng/cổ phiếu, lên 13.400 đồng/cổ phiếu .



