Gần 3 tỷ USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin chỉ sau 7 ngày: Chuyện gì đang xảy ra?

Các quỹ ETF Bitcoin vẫn đang tiếp tục xu hướng hút ròng tích cực. Thống kê trong 7 ngày qua, các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu đã hút ròng tổng cộng 2,88 tỷ USD. Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) - quy mô lớn nhất trong nhóm đã hút khoảng 1,5 tỷ USD. Xếp sau là Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) khi hút ròng gần 959 triệu USD.

Hiện tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện đạt 144,5 tỷ USD. Trong đó, quy mô lớn nhất là quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) đạt hơn 86 tỷ USD, theo sau là đạt quy mô hơn 21 tỷ USD.

Xu hướng hút vốn mạnh mẽ của các ETF Bitcoin diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin đang hồi phục tích cực tiệm cận vùng đỉnh lịch sử. Hiện giá Bitcoin đã tăng vượt 117.000 USD, qua đó nâng tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền số này lên 2.325 tỷ USD .

Đà hồi phục của thị trường tiền số diễn ra trước kỳ vọng Fed có thể hạ lãi suất trong kỳ họp sắp tới. Theo giới phân tích, việc Fed hạ lãi suất thường dẫn đến dòng tiền rẻ hơn và thanh khoản dồi dào hơn trong nền kinh tế, từ đó khuyến khích nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao hơn ở các thị trường tài sản như chứng khoán, tiền điện tử và vàng. Trong bối cảnh đó, Bitcoin được xem là một trong những tài sản hưởng lợi trực tiếp.

Trên thế giới, việc dòng vốn của các tổ chức lớn đổ xô vào ETF Bitcoin thay vì mua trực tiếp Bitcoin cũng dễ hiểu. Các ETF Bitcoin cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với giá Bitcoin mà không cần phải đối mặt với những phức tạp kỹ thuật của việc lưu trữ và bảo mật tiền số. Mặt khác, các ETF này được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn, mang lại tính thanh khoản cao và dễ dàng mua bán.

Dù vậy, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn đối diện nhiều thách thức khi giá Bitcoin biến động mạnh khiến hiệu suất của các ETF này khó dự đoán. Việc phụ thuộc trực tiếp vào một tài sản có tính đầu cơ cao đồng nghĩa với rủi ro gia tăng, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường đảo chiều đột ngột.

Bên cạnh đó, khung pháp lý cho tiền điện tử vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tại nhiều quốc gia. Những thay đổi trong chính sách quản lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các ETF, từ cấu trúc sản phẩm đến quy trình phê duyệt và giám sát.