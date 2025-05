Giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2025, giá chung cư tại các đô thị lớn như TP Hà Nội, TP.HCM, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng nhìn chung không có nhiều biến động so với quý IV/2024.

Cụ thể, phân khúc bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2; phân khúc trung cấp có giá dao động từ 45–70 triệu đồng/m2; phân khúc cao cấp có giá từ 70 triệu đồng/m2 trở lên và một số dự án trên 100 triệu đồng/m2; phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án có mức giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2.

Trong quý I/2025, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM thì giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024.

Tại Hà Nội, giá chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí tăng khoảng 5% so với quý IV năm 2024.

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, giá rao bán chung cư The Pavilion khoảng 50-64 triệu đồng/m2; dự án The Sakura – Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 60-80 triệu đồng/m2, dự án The Canopy Residences có giá rao bán khoảng 65-73 triệu đồng/m2.

Vinhomes D'Capitale (Cầu Giấy) có giá rao bán khoảng 75-110 triệu đồng/m2; Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) có giá rao bán khoảng 70-82 triệu đồng/m2; Eco Lake View (Hoàng Mai) có giá rao bán khoảng 58-70 triệu đồng/m2.

Vinhomes Ocean Park tại phân khu The Zurich có giá rao bán khoảng 55-67 triệu đồng/m2; Dự án The Sapphire – Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 55-72 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí có mức tăng khoảng 3-4% so với quý IV năm 2024.

Theo khảo sát tại một số dự án, giá rao bán dự án Thủ Thiêm Green House (quận 2) khoảng 27-31 triệu đồng/m2; dự án căn hộ Green River (quận 8) có giá rao bán khoảng 35-45 triệu đồng/m2, Dự án Diamond Centery có giá rao bán khoảng 61-75 triệu đồng/m2.

Eco Green Sài Gòn (Quận 7) có giá rao bán khoảng 65-83 triệu đồng/m2; Dự án Diamond Centery có giá rao bán khoảng 62-75 triệu đồng/m2; Dự án Glory Heights - Vinhomes Grand Park có giá rao bán khoảng 50-67 triệu đồng/m2; Dự án The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park, quận 9 có giá rao bán khoảng 45-61 triệu đồng/m2.

Tại TP Hải Phòng, dự án Hoàng Huy Commerce có giá rao bán khoảng 32-42 triệu đồng/m2, Dự án Diamond Crown Hải Phòng có giá rao bán khoảng 46-68 triệu đồng/m2.

Tại TP Đà Nẵng, dự án The Ori Garden, Đường Mê Linh, Phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng có giá bán từ 20-28 triệu đồng/m2.

Bộ Xây dựng cho biết, trong quý 1 có 14 dự án với quy mô khoảng 3.813 căn hoàn thành. Con số này bằng 140% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, tại miền Bắc có 8 dự án; miền Nam có 6 dự án.

Về số lượng dự án được cấp phép mới, có 26 dự án với quy mô khoảng 15.780 căn, số lượngdự án được cấp phép mới bằng 144% quý IV/2024 và bằng 136% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tại miền Bắc có 15 dự án, tại miền Trung có 7 dự án, tại miền Nam có 4 dự án.

Có 59 dự án với quy mô khoảng 19.760 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong đó, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 96,7% với quý IV/2024 và bằng 155,2% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tại miền Bắc có 38 dự án, miền Trung có 14 dự án, miền Nam có 7 dự án.

Cuối cùng, đang triển khai xây dựng 994 dự án với quy mô khoảng 399.873 căn.