Giá mua vào vàng SJC mỗi nơi một kiểu

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC mua vào giữa các doanh nghiệp chênh nhau.

Tuy nhiên, giá mua vào các doanh nghiệp lại chênh nhau. Cụ thể, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường lên tới 133,5 triệu đồng/lượng còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết thấp nhất thị trường 132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được các thương hiệu vàng niêm yết khác nhau nhưng mức chênh lệch mua vào - bán ra duy trì 3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 129 - 132 triệu đồng/lượng mua - bán.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mốc 3.761 USD/ounce, tăng 19 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/ USD , đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.195 - 26.445 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện ở mốc 26.490 - 26.590 đồng/USD.