Giá nhà đất thổ cư tăng quá cao, giao dịch sụt mạnh

Cụ thể, quý III/2025, giao dịch thổ cư giảm mạnh so với quý trước, đạt gần 6.100 giao dịch, giảm 35% theo quý. Lượng giao dịch trung bình theo quý năm 2025 quay về mức tương đương năm 2023.

Tính theo năm, giao dịch thổ cư cũng sụt giảm 39%. Theo One Mount Group, sự sụt giảm này chủ yếu do giá vẫn tiếp tục tăng, với mức tăng trung bình 28% theo năm trong năm 2025, khiến loại hình này ngày càng khó tiếp cận đối với người mua.

Đáng chú ý, trong quý III, xu hướng dịch chuyển từ thổ cư sang chung cư ngày càng rõ nét, đến từ 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, sự dịch chuyển này thể hiện rõ xu hướng thay đổi trong thị hiếu của người mua nhà, đặc biệt là từ nhóm khách hàng trẻ. Thế hệ người mua mới ưu tiên không gian sống hiện đại, tiện ích đồng bộ, an ninh và quản lý chuyên nghiệp, thay vì tập trung vào giá trị sở hữu đất như các thế hệ trước.

Ngoài ra, mặc dù đơn giá chung cư (sơ cấp và thứ cấp) tăng đáng kể trong thời gian qua (khoảng 20%/năm), tổng giá một căn nhà thổ cư vẫn đang gấp 2,1 lần giá căn hộ chung cư.

Bên cạnh đó, các gói vay tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư và ngân hàng giúp người mua nhà với vốn tự có thấp vẫn có thể tiếp cận dễ dàng hơn, góp phần gia tăng thanh khoản tốt cho phân khúc này.

Cũng theo One Mount Group, 12 phường có lượng giao dịch nhà đất thổ cư nhiều nhất gồm 4 phường thuộc khu Đông Hà Nội, 3 phường thuộc khu Tây Hà Nội và 5 phường thuộc khu trung tâm & nội thành. Tổng số bán các phường này chiếm khoảng 50% lượng giao dịch toàn Hà Nội.

Tại khu Đông, phường Bồ Đề và phường Long Biên chiếm số bán cao nhất thị trường, đạt lần lượt gần 400 và gần 360 giao dịch do đây là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ các dự án cơ sở hạ tầng khởi công trong quý III và tiện ích sống phát triển.

Tại khu Tây, các phường Yên Nghĩa và Hà Đông ghi nhận nhiều giao dịch nhất do đây là khu vực có mức giá hợp lý và hưởng lợi từ các dự án thúc đẩy giao thông trong khu vực.

Các phường thuộc khu Trung tâm và Nội thành ghi nhận số bán tích cực, hưởng lợi từ lực cầu tốt nhờ tâm lý sở hữu đất lõi đô thị và nhu cầu ở thực cao.

Dự báo thị trường thổ cư 2026, One Mount Group cho biết, giao dịch dự kiến phục hồi, tăng nhẹ 9% so với năm 2025.