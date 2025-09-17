Giá tiêu hôm nay 17/9: Duy trì giá ổn định, thấp nhất 148.000 đồng/kg

Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm tiếp tục giữ ổn định ở mức 148.000 – 151.000 đồng/kg. Đây đã là ngày đi ngang thứ 4 liên tiếp tại thị trường trong nước.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang hiện ở mức 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai ổn định, hiện ở mức 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên so với hôm qua, ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai ổn định so với hôm qua ở mức 150.000/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy giá tiêu tại một số quốc gia sản xuất lớn tăng đáng kể. Cụ thể, tiêu đen Lampung (Indonesia) đạt 7.101 USD/tấn, tăng 0,38% so với phiên trước. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 bật tăng tới 1,52%, lên 6.600 USD/tấn.

Ngược lại, thị trường Malaysia tiếp tục đi ngang. Tiêu đen ASTA duy trì mức 9.700 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giữ giá 12.900 USD/tấn. Đáng chú ý, tiêu trắng Indonesia cũng nhích nhẹ 0,27%, đạt 10.062 USD/tấn.

Nguyên nhân khiến giá tiêu neo ở vùng ổn định này đến từ sự cân bằng cung - cầu. Sau vụ thu hoạch, lượng hàng trong dân đã giảm đáng kể, tồn kho không còn nhiều. Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu mới chỉ hồi phục ở mức vừa phải, chủ yếu từ các thị trường truyền thống như Mỹ và châu Âu. Do đó, giá chưa có động lực để tăng mạnh, nhưng cũng không chịu áp lực giảm sâu. Thêm vào đó, chi phí logistics và sản xuất trong thời điểm hiện tại chưa có biến động lớn, góp phần giữ cho thị trường duy trì trạng thái ổn định.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn (1–2 tuần tới), giá tiêu sẽ tiếp tục dao động quanh mức hiện nay. Khả năng tăng giá mạnh là chưa rõ ràng, song giá nội địa có thể nhích nhẹ nếu lượng hàng trong dân tiếp tục khan hiếm và xuất hiện thêm đơn hàng lớn từ các thị trường quốc tế. Về trung hạn, kịch bản lạc quan cho thấy nếu nguồn cung bị thu hẹp hơn nữa trong khi xuất khẩu phục hồi, giá có thể vượt ngưỡng 155.000 đồng/kg. Ngược lại, nếu kinh tế thế giới suy giảm hoặc chi phí vận tải gia tăng, giá tiêu có thể chững lại hoặc giảm nhẹ.