Giá tiêu hôm nay 18/9: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

18-09-2025 - 11:15 AM | Thị trường

Giá tiêu ngày 18/9 giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 147.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 18/9: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ghi nhận trong sáng nay, giá tiêu tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 147.000 – 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông được đưa về mốc 150.000 đồng/kg. Tiếp đến là Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai giảm xuống còn 149.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước lùi về mốc thấp nhất là 147.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 18/9 (theo giờ Hà Nội) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang so với ngày hôm qua đạt 7.101 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với ngày hôm qua đạt 10.062 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định so với hôm qua hiện ở mức 9.700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này đi ngang so với hôm qua đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.660 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam ổn định so với hôm qua so với hôm qua đạt 9.250 USD/tấn.

Theo The Hindu Businessline, mưa lũ đang hoành hành ở miền Bắc Ấn Độ – thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu đen Ấn Độ – khiến các thương nhân lo lắng khi mùa lễ hội cận kề. Giá hồ tiêu đã sụt giảm do nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường miền Bắc Ấn Độ yếu đi vì thời tiết khắc nghiệt.

Theo các thương nhân, nhu cầu trầm lắng do điều kiện khí hậu bất lợi đã khiến giá hồ tiêu tại thị trường đầu mối Kochi giảm khoảng 15 Rupee/kg trong tuần qua. Hiện giá đang dao động quanh mức 686 Rupee/kg đối với loại chưa phân loại và 706 rupee/kg đối với loại đã phân loại.

Tình hình càng thêm khó khăn khi nguồn tiêu Brazil nhập khẩu rẻ hơn, có mật độ hạt cao và kích cỡ lớn, xuất hiện tại các thị trường nội địa, càng làm suy yếu nhu cầu đối với hồ tiêu Ấn Độ.

Ông Kishore Shamji, Giám đốc Hiệp hội Thương mại Hồ tiêu và Gia vị Ấn Độ, cho biết sức mua tại nhiều thị trường tiêu thụ ở miền Bắc đã suy yếu do lũ lụt, gây khó khăn cho hoạt động giao dịch. Các cuộc bầu cử sắp tới tại bang Bihar và Jharkhand cũng góp phần làm giảm nhu cầu, khi hoạt động kinh doanh không còn được người dân ưu tiên.

Mùa lễ hội Navarathri bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 được kỳ vọng sẽ khôi phục sức mua tại miền Bắc Ấn Độ, mặc dù khả năng mưa kéo dài có thể làm ảnh hưởng. Thị trường có thể phục hồi bất cứ lúc nào khi thời tiết thuận lợi hơn.

Theo ông Shamji, việc Mỹ áp thuế đã tác động mạnh đến giá hồ tiêu quốc tế, mặc dù lượng tồn kho tại nhiều quốc gia sản xuất đang ở mức thấp. Hiện giá tiêu của Việt Nam ở mức 6.700 USD/tấn, Brazil 6.400 USD, Indonesia 7.400 USD, Sri Lanka 7.400 USD, trong khi giá tiêu Ấn Độ ở mức 8.100 USD.

Ông Shamji cho biết nhiều khách hàng Mỹ đang yêu cầu thương nhân tạm hoãn giao hàng cho đến khi có sự rõ ràng hơn về thuế quan.

