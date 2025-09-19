Giá tiêu ngày 19/9: Giảm chung theo xu hướng thế giới, nội địa cao nhất 151.000 đồng/kg

Ảnh minh họa

Sáng 19/9, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai duy trì ở mức 147.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương trọng điểm. Tại TP. Hồ Chí Minh, thương lái thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ giá 151.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên ghi nhận Đắk Lắk đạt 150.000 đồng/kg, tiếp tục đứng ở nhóm giá cao.

Như vậy, mặt bằng giá tiêu trong nước hiện phổ biến từ 147.000 – 151.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định của thị trường sau nhiều phiên tăng giảm xen kẽ. Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá tiêu sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 148.000 – 155.000 đồng/kg, trước khi có những biến động lớn hơn vào cuối năm.

Trên thị trường quốc tế, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy giá tiêu tại Indonesia ghi nhận sự điều chỉnh giảm. Cụ thể, tiêu đen Lampung giảm 0,41% xuống 7.061 USD/tấn, tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,41% còn 10.006 USD/tấn.

Ngược lại, thị trường Brazil giữ nguyên mức giá, với tiêu đen ASTA 570 giao dịch ở ngưỡng 6.600 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu vẫn ổn định, với tiêu đen ASTA ở mức 9.700 USD/tấn và tiêu trắng ASTA duy trì 12.900 USD/tấn.

Theo nhận định của giới phân tích, thị trường hồ tiêu thế giới đang trong giai đoạn tích lũy, chịu tác động lớn từ yếu tố thời tiết và nhu cầu nhập khẩu dịp lễ cuối năm. Nếu nguồn cung tại Brazil và Indonesia gặp khó khăn hoặc cầu tăng mạnh, giá tiêu hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 160.000 đồng/kg tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong kịch bản ngược lại, áp lực từ chi phí vận chuyển và bán tháo của nông dân có thể khiến giá giảm nhẹ, song khả năng rớt sâu được đánh giá là khó xảy ra.

Còn theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá tiêu trong nước có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu nguồn cung hạn chế, đồng thời được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhập khẩu từ các nước cho mùa lễ hội cuối năm.

Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ các thị trường cao cấp. Hồ tiêu Việt Nam đang có lợi thế kép: Giá tiêu nội địa tăng, xuất khẩu giữ vững nhịp độ, trong khi nhu cầu quốc tế vẫn ổn định. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hạt tiêu biến động mạnh.