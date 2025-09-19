Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 19-9: Giá cà phê tại Mỹ phá kỷ lục

19-09-2025 - 09:26 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay hồi phục nhẹ sau phiên hoảng loạn và bán tháo trước đó

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 19-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 10-15 USD/tấn với các kỳ hạn giao tháng 1, tháng 3 và tháng 5-2026. 

Giá cà phê hồi phục

Riêng kỳ hạn giao tháng 11-2025, giá cà phê Robusta giảm nhẹ 3 USD/tấn, còn 4.447 USD/tấn.

Giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng mạnh hơn, từ 0,68%-0,38%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 110 USD/tấn, đạt 8.400 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự báo ít biến động. Trước giờ sàn London giao dịch hôm qua, giá cà phê trong nước bình quân 116.500 đồng/kg, giảm 4.800 đồng/kg trong khi giá sàn giảm gần gấp đôi.

Giá cà phê biến động 2 phiên gần đây được cho là ảnh hưởng từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất 0,25%, thấp hơn kỳ vọng là 0,5% và từ nay đến cuối năm FED còn có 2 đợt giảm lãi suất nữa.

Giá cà phê hôm nay 19-9: Giá cà phê tại Mỹ phá kỷ lục- Ảnh 1.

Giá cà phê biến động mạnh trước vụ thu hoạch

Giá cà phê lên cơn sốt tại Mỹ

Liên quan đến thị trường Mỹ, một báo cáo vừa được công bố cho thấy tháng 8-2025 giá cà phê đã tăng lên mức kỷ lục 19,56 USD/kg, tương đương 512.000 đồng/kg, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, phá kỷ lục hồi tháng 7-2025, khoảng 485.000 đồng/kg

Nguyên nhân chủ yếu do Mỹ áp thuế đối ứng 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil – nguồn cung cà phê số 1 của Mỹ.

Chính sách này khiến lượng cà phê nhập khẩu từ Brazil trong tháng 8 giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nguồn thay thế từ Việt Nam và Colombia, dù tăng lên, vẫn chưa thể bù đắp khoảng trống do Brazil để lại. Các chuyên gia cảnh báo áp lực giá cà phê bán lẻ sẽ thể hiện rõ trong tháng 10 và 11-2025 tới.

Với thực tế 2/3 người trưởng thành Mỹ uống cà phê hằng ngày, đợt tăng giá này gây ảnh hưởng sâu rộng.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cùng các doanh nghiệp cà phê vừa có chuyến xúc tiến thương mại tại Mỹ để quảng bá cà phê Việt. Cà phê Việt Nam, chủ yếu là Robusta có mức giá thấp hơn nhiều so với Arabica và thuế đối ứng từ Việt Nam là 20% có thể góp phần "hạ nhiệt" giá cà phê tại Mỹ.

Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

