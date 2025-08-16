Giá vàng hôm nay 16/8 tiếp tục đà giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (16/8), giá vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục neo dưới ngưỡng 120 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cụ thể, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tại PNJ là 116,6 - 119,5 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng; còn DOJI để mức 109,3 - 110,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.334 USD/ounce, tiếp tục đà giảm. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD bật tăng trở lại từ vùng thấp nhất hơn hai tuần, cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hồi phục từ đáy một tuần.

Giá vàng thế giới tại thời điểm khảo sát giảm về còn 3.334 USD/ounce. (Nguồn: Kitco News)

Thêm vào đó, dữ liệu lạm phát mới công bố gây áp lực lớn lên thị trường. Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9% so với tháng 6, cao hơn rất nhiều mức dự báo 0,2% của Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 3,3%, vượt xa kỳ vọng 2,5%. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần chỉ ở mức 224.000 đơn, thấp hơn dự báo 228.000 đơn, phản ánh thị trường lao động vẫn khá vững.

Một số chuyên gia cho rằng dữ liệu PPI tăng mạnh có thể làm lung lay kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Trao đổi với CNBC, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định PPI cao hơn dự kiến nhiều khả năng sẽ kéo theo lạm phát lõi PCE tháng 7 tăng mạnh, khiến Fed thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Hiện thị trường định giá khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 ở mức 93%, giảm so với 97% trước khi dữ liệu PPI công bố.

Sự mạnh lên của đồng USD khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy yếu lực cầu và gây áp lực lên giá. Ngược lại, khi USD giảm, vàng thường hưởng lợi nhờ tính hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế.

Ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc cho rằng, giá vàng vẫn có thể biến động mạnh trong thời gian tới khi thị trường định hình rõ hơn tác động của bài toán nợ công Mỹ. Tuy nhiên, lực mua ròng từ các ngân hàng trung ương toàn cầu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vẫn là “tấm đệm” quan trọng giữ vàng ở vùng giá cao, đồng thời củng cố niềm tin cho giới đầu tư.

Ông Heng Koon How, Giám đốc Chiến lược thị trường của Ngân hàng UOB (Singapore), cho biết vẫn duy trì quan điểm tích cực với giá vàng trong trung và dài hạn, dự báo kim loại quý có thể tăng lên ngưỡng 3.700 USD/ounce vào giữa năm sau. Theo ông, đồng USD sẽ tiếp tục chịu áp lực suy yếu, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì ở mức cao.

Chuyên gia của UOB dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 cho kết quả kém xa kỳ vọng. Việc này sẽ kéo lãi suất ngắn hạn đi xuống, trong khi lãi suất dài hạn như lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể vẫn neo cao do lo ngại gánh nặng nợ công. Hệ quả là đường cong lợi suất Mỹ dốc hơn, gây thêm áp lực lên đồng USD.

Ông Heng Koon How cũng nhấn mạnh, ngoài yếu tố ngắn hạn, đồng USD còn đối mặt với sức ép giảm giá từ các xu hướng cấu trúc dài hạn. Nhiều nền kinh tế đang nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Mỹ và tăng cường thương mại nội khối. Quá trình này có thể thúc đẩy xu hướng phi đôla hóa và hạn chế nhu cầu tích trữ trái phiếu Mỹ, tạo thêm bất lợi cho đồng bạc xanh trong dài hạn.