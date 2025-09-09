Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay tăng trở lại

09-09-2025 - 14:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Tại thời điểm khảo sát hôm nay, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng trở lại với mức tăng trung bình 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Thoe đó, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC, DOJI tăng lên mức 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 700.000 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Công ty SJC và DOJI cùng điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 128,3 - 131,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi, nhà vàng PNJ vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng. Ghi nhận sáng nay, vàng giao ngay ở mức 3.644 USD/ounce, cao hơn 9 USD so với phiên liền trước và tiếp tục neo tại vùng kỷ lục mới thiết lập đầu tuần.

Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng tăng mạnh 29,40 USD lên mức 3.682,60 USD/ounce. Theo các chuyên gia, diễn biến tích cực này đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ba lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, trước khi năm kết thúc. Hiện chưa có dấu hiệu kỹ thuật hoặc cơ bản rõ ràng nào cho thấy thị trường vàng và bạc sắp đạt đỉnh.

Báo cáo việc làm Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước càng củng cố thêm niềm tin này. Số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 8, khi số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 và giảm mạnh so với con số đã điều chỉnh của tháng 7 là 79.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy đà tuyển dụng đang chậm lại. Thị trường lập tức phản ứng với dữ liệu này khi nhà đầu tư cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,75% trong năm nay. Lãi suất thấp hơn thường được coi là yếu tố tích cực cho hầu hết các thị trường hàng hóa, trong đó có vàng, vì gợi mở triển vọng nhu cầu cải thiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính Mỹ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Các chỉ số chứng khoán Mỹ trong phiên giữa ngày duy trì xu hướng đi lên. Trên thị trường bên ngoài, chỉ số USD suy yếu, trong khi giá dầu thô tương lai nhích nhẹ lên quanh mốc 62,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,05%. Đây đều là những yếu tố cộng hưởng, hỗ trợ thêm cho đà đi lên của nhóm kim loại quý.

Theo dữ liệu hàng tháng từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF vàng toàn cầu tiếp tục bùng nổ trong tháng 8. Cụ thể, các quỹ đã hút ròng 53 tấn vàng, trị giá 5,5 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 22,3 tấn hồi tháng 7. Đáng chú ý, WGC nhấn mạnh rằng nhu cầu của nhà đầu tư không chỉ dừng lại ở động lực đầu cơ ngắn hạn.

“Điều đáng chú ý là các quỹ ETF vàng giá rẻ, thường được xem là thước đo cho vị thế chiến lược dài hạn, đang có năm hoạt động tốt nhất từ trước đến nay. Chúng tôi coi đây là một tín hiệu cho thấy vàng vượt ra ngoài những biến động ngắn hạn của thị trường, và các nhà đầu tư đang dần xây dựng danh mục trú ẩn an toàn để ứng phó với bối cảnh rủi ro gia tăng”, các chuyên gia của WGC nhận định.

Ngoài Mỹ, các số liệu kinh tế mới công bố từ châu Á cũng tạo thêm lực đẩy cho vàng. Nhật Bản báo cáo tăng trưởng GDP quý II/2025 đạt 2,9%, thấp hơn mức dự báo 3% trước đó.

Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại tháng 8 tiếp tục kém tích cực: nhập khẩu chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,1% của tháng 7 và dự báo 3%. Xuất khẩu của nước này cũng chỉ tăng 4,4%, thấp hơn so với mức tăng 5% dự báo và 7,2% của tháng trước.

Nguyễn Minh

Nhịp sống thị trường

