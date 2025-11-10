Giải pháp 'xoay nghiêng' nhà giúp không gian luôn thoáng mát

Trong khu đất nhỏ và hẹp giữa đô thị đông đúc, công trình được thiết kế theo phương pháp xoay lệch khối và nghiêng nhẹ nhàng để khai thác ánh sáng tự nhiên và gió xuyên suốt.

Nhờ việc chia nhỏ khối nhà và xoay các không gian sống, mỗi tầng đều có cửa sổ hướng sáng và khu vườn nhỏ riêng, giúp cảm giác thông thoáng mà không bị ảnh hưởng bởi các công trình lân cận.

Thiết kế khéo léo này vừa tối ưu diện tích, vừa mang lại trải nghiệm sống nhẹ nhàng và gần gũi với thiên nhiên ngay giữa phố.