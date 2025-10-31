Giao dịch chung cư, nhà riêng lẻ giảm mạnh nhưng giá vẫn tăng cao

Trong báo cáo thị trường mới công bố, Bộ Xây dựng cho biết lượng giao dịch bất động sản quý III giảm mạnh, nhất là phân khúc chung cư, nhà riêng lẻ. Quý này có tổng cộng gần 136.700 giao dịch, giảm 13% theo quý và hơn 3% theo năm.

Riêng phân khúc chung cư , nhà riêng lẻ ghi nhận hơn 32.100 giao dịch, bằng 93% so với quý II và giảm hơn 16% cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, đất nền gần 104.600 giao dịch, sụt gần 15% theo quý.

Bảng giao giảm mạnh trong quý III/2025.

Trong khi đó, nguồn cung dự án nhà ở tiếp tục tăng. Quý này ghi nhận gần 9.500 sản phẩm hoàn thành, gấp đôi so với quý trước và 31% theo năm. Lượng hàng đủ điều kiện kinh doanh cũng tăng đến 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù giao dịch giảm nhưng giá vẫn tiếp đà tăng, Bộ Xây dựng cho biết không chỉ giá bán sơ cấp (giá chủ đầu tư rao bán), mà giá bán thứ cấp (mua lại từ chủ cũ) chung cư cũng duy trì đà tăng và thiết lập mặt bằng mới trong quý 3 năm nay, đặc biệt tại các dự án đã bàn giao, có hạ tầng đồng bộ.

Nguyên nhân chính của xu hướng này là do khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư.

Nguồn cung nhà ở cũng tăng theo quý.

Cụ thể tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường tăng cao.

Bộ Xây dựng cũng cho hay cùng với đà tăng giá chung cư, giá rao bán trung bình của loại hình biệt thự, nhà liền kề cũng tăng nhẹ, mức tăng từ 1-3% tùy theo từng dự án.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, địa phương thực hiện một số nhóm giải pháp để kiểm soát giá nhà.

Cụ thể, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền hơn nữa.

Nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Xây dựng và ban hành các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập của người dân.

Tập trung chỉ đạo, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 đã được Chính phủ giao.

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao/thuê đất để sớm hoàn thành các dự án bất động sản, tạo nguồn cung cho thị trường.

Tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời ban hành các giải pháp, cơ chế quản lý thị trường theo hướng ổn định, an toàn, bền vững .