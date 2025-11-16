Giới trẻ TPHCM mê mẩn quán cà phê 'lái xe địa hình'

Chị Ung Lê Uyên - quản lý quán, cho biết lượng khách không chỉ đông vào cuối tuần mà cả ngày thường cũng ghi nhận lượt chơi ổn định. “Khách chủ yếu là các nhóm bạn trẻ, nhóm gia đình đưa con đi đổi gió. Chơi một lần là bị cuốn vì cảm giác điều khiển rất đã﻿. Quán cũng có khu off-line cho dân chơi chuyên nghiệp mang theo xe riêng, bởi các dòng cao cấp từ 6 triệu đồng trở lên quán không nhập cho thuê để hạn chế chi phí bảo trì. Xe cao cấp mà va chạm hoặc nước lọt vào là hư ngay. Người mới dễ làm hỏng nên tụi mình chọn đúng phân khúc trải nghiệm”, chị Uyên nói.