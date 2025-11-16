Giới trẻ TPHCM mê mẩn quán cà phê 'lái xe địa hình'
Giới trẻ TPHCM đang háo hức khám phá những mô hình giải trí kết hợp mới mẻ. Có một quán cà phê độc đáo, nơi khách hàng có thể vừa thưởng thức thức uống, vừa trải nghiệm cảm giác mạnh khi tự tay điều khiển xe mô hình địa hình leo dốc, xúc đất hay thực hiện những cú "drift" chuyên nghiệp.
16-11-2025
10-11-2025
08-11-2025
Tọa lạc trên đường Hồng Lĩnh, quán cà phê độc đáo kết hợp mô hình xe điều khiển từ xa (RC) này đang nhanh chóng trở thành điểm đến mới hấp dẫn của giới trẻ TP HCM.
Với nhiều góc cua được thiết kế đặc biệt, khu vực drift tạo cơ hội cho những cú "lết bánh" ấn tượng. Drift, một kỹ thuật điều khiển xe trượt ngang có kiểm soát, tái hiện độ lết và góc cua đẹp mắt như trong các cuộc đua xe chuyên nghiệp.
Giá vé cho mỗi người là 69.000 đồng/giờ, đã bao gồm một phần đồ uống.
Với những khách mới trải nghiệm mất khoảng 15 phút để tập thao tác trên tay điều khiển.
Đối với trẻ em, phụ huynh phải kèm theo để đảm bảo an toàn khi điều khiển xe.
Bạn Đức Huy (22 tuổi, ở phường Xuân Hòa) chia sẻ: “Mới chơi mà ghiền luôn, nhất là lúc drift qua mặt bạn mình”.
Khu “công trường thu nhỏ” là nơi người chơi thử thách kỹ năng xúc – đổ vật liệu mô phỏng. Xe công trường cho trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, thiên về điều khiển thao tác chính xác của máy xúc, xe ben, cần cẩu…
Hai bạn trẻ này đang chinh phục việc san lấp.
Nhân viên cứu hộ luôn túc trực hỗ trợ người chơi, từ lật xe, tụt linh kiện đến chỉnh điều khiển. “Sai tí là xe lộn nhào liền,” một bạn nữ cười nói.
Thú vui này khiến buổi cà phê trở nên sống động hơn hẳn, vừa gợi lại cảm giác chơi mô hình hồi nhỏ, vừa cho thấy giới trẻ giờ tìm kiếm những trải nghiệm tương tác thật. Một lap (vòng đua) drift đẹp đôi khi đáng giá hơn cả tách cà phê đắt tiền.
Chị Ung Lê Uyên - quản lý quán, cho biết lượng khách không chỉ đông vào cuối tuần mà cả ngày thường cũng ghi nhận lượt chơi ổn định. “Khách chủ yếu là các nhóm bạn trẻ, nhóm gia đình đưa con đi đổi gió. Chơi một lần là bị cuốn vì cảm giác điều khiển rất đã. Quán cũng có khu off-line cho dân chơi chuyên nghiệp mang theo xe riêng, bởi các dòng cao cấp từ 6 triệu đồng trở lên quán không nhập cho thuê để hạn chế chi phí bảo trì. Xe cao cấp mà va chạm hoặc nước lọt vào là hư ngay. Người mới dễ làm hỏng nên tụi mình chọn đúng phân khúc trải nghiệm”, chị Uyên nói.
Theo Phạm Nguyễn
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
