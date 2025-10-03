Ảnh minh họa

Reuters dẫn dữ liệu thương mại và theo dõi tàu biển cho biết, xuất khẩu dầu diesel của Ấn Độ sang châu Âu trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Điều này diễn ra giữa bối cảnh nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung tại châu Âu bị hạn chế bởi hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu.

Theo ước tính từ Kpler và LSEG, Ấn Độ đã xuất khẩu khoảng 9,7 – 10,4 triệu thùng dầu diesel sang châu Âu trong tháng 9, mức cao kỷ lục kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào năm 2017.

Nguyên nhân chính thúc đẩy dòng chảy này đến từ chênh lệch giá dầu diesel Đông – Tây tăng rộng, chi phí vận tải giảm từ cuối tháng 8 cùng với lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn thúc đẩy người mua EU. Đồng thời, hoạt động bảo trì theo mùa của nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Âu đã hạn chế sản lượng trong khu vực, khiến các nhà nhập khẩu phải tăng cường mua từ bên ngoài.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xu hướng này có thể không duy trì trong tháng 10. Nhu cầu tiêu thụ trong nước tại Ấn Độ dự kiến tăng mạnh do mùa lễ hội Diwali – thời điểm dầu diesel, loại nhiên liệu phổ biến nhất tại quốc gia này được sử dụng rộng rãi.

Dù vậy, theo ông Ivan Mathews, Giám đốc phân tích khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Vortexa, biên lợi nhuận lọc dầu cao có thể tiếp tục khuyến khích các nhà máy Ấn Độ giữ mức xuất khẩu ở ngưỡng cao.

Về dài hạn, triển vọng xuất khẩu dầu diesel từ Ấn Độ sang châu Âu vẫn còn nhiều bất ổn. EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm ngăn chặn dầu thô Nga tiếp cận thị trường châu Âu thông qua các nước thứ ba. Biện pháp này, dự kiến áp dụng với sản phẩm dầu tinh chế từ Nga (ngoại trừ nhập khẩu từ Canada, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ), có thể tác động đến dòng nhiên liệu của Ấn Độ, bởi Nga hiện chiếm khoảng 1/3 lượng dầu thô nhập khẩu của quốc gia Nam Á này.

Cơ cấu năng lượng của nước này phụ thuộc lớn vào các nguồn cung giá rẻ, và dầu Nga giảm giá đã đóng vai trò quan trọng. Việc đột ngột cắt giảm có thể đẩy giá nhiên liệu nội địa và hóa đơn nhập khẩu tăng vọt. Gần đây nhất, các quan chức Ấn Độ đã đề xuất Mỹ cho phép thay thế dầu Nga bằng dầu từ Iran hoặc Venezuela. Nếu được Washington cho phép, điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực từ Mỹ mà không thay đổi hoàn toàn cơ cấu năng lượng của nước này.

Trong các cuộc đàm phán gần đây, các nhà đàm phán thương mại Mỹ đã nhấn mạnh với phía Ấn Độ rằng việc cắt giảm mua dầu thô Nga là yếu tố then chốt để giảm các mức thuế trừng phạt của Mỹ và mở khóa thỏa thuận.

Theo Reuters﻿