Hà Nội đặc biệt đẩy mạnh thu thuế từ kinh doanh, đất đai

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Công điện số 184/CĐ-TTg ngày 2/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm nay.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước cả năm nay tăng ít nhất 25% so với dự toán. Hà Nội tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu; mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ; đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa chuyển đổi số trong quản lý thuế; Kiên quyết tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, nhất là các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản...

Thuế TP. Hà Nội, Chi cục Hải quan khu vực I được yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên; đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia và thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu...

Các đơn vị chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, xử lý tài sản dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Hà Nội yêu cầu Thuế TP. Hà Nội, Chi cục Hải quan khu vực I và UBND các xã, phường theo dõi, đánh giá sát tình hình, diễn biến thị trường để chủ động thực hiện giải pháp tăng thu ngân sách; đôn đốc đẩy mạnh các khoản thu từ sản xuất kinh doanh và từ đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...