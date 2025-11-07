Hà Nội miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công

Ảnh minh họa

UBND TP.Hà Nội vừa có Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, theo Điều 2 quyết định, chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng cho người có công với cách mạng, gồm các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công (như liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người hoạt động kháng chiến...); Thân nhân liệt sĩ, gồm cha mẹ, vợ/chồng, con liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 104 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguyên tắc thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật đối với thửa đất thuộc địa bàn quản lý.

Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết các thủ tục có liên quan làm cơ sở miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; khoản 4 Điều 17 và khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Sở Nội vụ cấp giấy xác nhận đối tượng là người có công, thân nhân liệt sĩ đang quản lý theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công làm cơ sở giải quyết ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đề nghị của người có công, thân nhân liệt sĩ.

Thuế TP.Hà Nội, các đơn vị Thuế cơ sở thực hiện giải quyết về hồ sơ giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quản lý.

UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn quản lý; tổng hợp, theo dõi các trường hợp đã ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn và thông báo công khai để người dân biết, giám sát.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025.



