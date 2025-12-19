Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HAGL dùng tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty con tại ngân hàng

19-12-2025 - 11:57 AM | Doanh nghiệp

HAGL vừa thông qua việc sử dụng toàn bộ 156,93 triệu cổ phần đang sở hữu tại HAGL Investment để bảo đảm cho khoản vay của công ty con này tại ngân hàng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan đến việc đảm bảo khoản vay cho công ty con.

Theo đó, HAGL đã thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ 156,93 triệu cổ phần đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Investment) để bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng phát sinh từ khoản vay của doanh nghiệp này tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh Đắk Lắk.

Đồng thời, HAGL cũng thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng- Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, thay mặt và đại diện trong việc thương lượng, đàm phán các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm nêu trên và các văn bản khác liên quan.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Investment) tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ tháng 10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là các hoạt động dịch vụ trồng trọt. Trụ sở chính đặt tại 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cập nhật mới nhất ngày 18/11/2025, vốn điều lệ của HAGL Investment đang ở mức 1.685 tỷ đồng, trong đó HAGL đang góp 1.569,3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 93,14% vốn điều lệ.

Cũng tại thời điểm này, Người đại diện theo pháp luật của HAGL Investment là bà Võ Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc của công ty. Bà Hạnh cũng chính là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và Người được ủy quyền công bố thông tin của HAGL (theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025).

Trước đó, hồi tháng 10/2025, HAGL đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương triển khai kế hoạch niêm yết HAGL Investment (tên gọi cũ là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai) vào năm 2026.

Đồng thời, doanh nghiệp còn thông qua kế hoạch niêm yết CTCP Gia Súc Lơ Pang trong năm 2027.

HAGL cho biết, việc niêm yết yết các công ty con nêu trên dựa trên cơ sở cần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhằm đa dạng nguồn vốn cho các công ty này trong tương lai.

Cả hai doanh nghiệp này sẽ tiến hành tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phát hành, lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp và chuẩn bị lộ trình niêm yết theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đầu đủ các quy định pháp luật liên quan.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

