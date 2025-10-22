Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Hái "quả ngọt" từ Campuchia: Doanh nghiệp ngành cao su lãi đột biến tăng 60%

22-10-2025 - 11:08 AM | Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp ngành cao su vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng đột biến nhờ vào hiệu quả từ công ty con tại Campuchia và giá bán cải thiện.

Hái "quả ngọt" từ Campuchia: Doanh nghiệp ngành cao su lãi đột biến tăng 60%- Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 vừa công bố, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) đã ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ đạt 137,3 tỷ đồng, tăng vọt 135% so với con số 58,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Trên báo cáo hợp nhất, lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 60%, đạt 117,3 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng này được duy trì xuyên suốt từ đầu năm. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của TRC đạt 597,5 tỷ đồng, tăng gần 31%, và lợi nhuận sau thuế đạt 222,6 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Hái "quả ngọt" từ Campuchia: Doanh nghiệp ngành cao su lãi đột biến tăng 60%- Ảnh 2.

Lý giải cho kết quả đột biến, ban lãnh đạo TRC cho biết động lực chính đến từ việc giá bán mủ cao su bình quân tăng ở cả công ty mẹ và công ty con tại Campuchia.

Đặc biệt, hiệu quả từ công ty con - Công ty TNHH MTV Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su - ngày càng đóng góp rõ nét. Trong kỳ, công ty mẹ đã ghi nhận một khoản lợi nhuận được chia từ công ty con lên đến 54,1 tỷ đồng . Ngoài ra, doanh thu từ thanh lý cây cao su và việc chi phí lãi vay tại công ty con giảm cũng góp phần cải thiện lợi nhuận chung.

Hái "quả ngọt" từ Campuchia: Doanh nghiệp ngành cao su lãi đột biến tăng 60%- Ảnh 3.

Tình hình tài chính của Cao su Tây Ninh cũng cho thấy nhiều điểm sáng. Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản công ty đạt 2.436 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền dồi dào, tăng mạnh lên 474 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty đã tất toán toàn bộ các khoản vay tài chính, đưa tổng dư nợ vay từ hơn 46 tỷ đồng đầu năm về 0 đồng nợ vay, cho thấy một cơ cấu tài chính lành mạnh.

Hái "quả ngọt" từ Campuchia: Doanh nghiệp ngành cao su lãi đột biến tăng 60%- Ảnh 4.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá TRC duy trì xu hướng tăng trưởng, từ vùng giá 62.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 5 đã có thời điểm vượt mốc 70.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên 21/10, cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 68.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty vận tải biển báo lãi 'khủng' bất ngờ

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Novaland nhận quyết định then chốt cho dự án 5 tỷ USD tại Phan Thiết

Novaland nhận quyết định then chốt cho dự án 5 tỷ USD tại Phan Thiết Nổi bật

2025 chưa kết thúc, hàng loạt DN đã "về đích sớm": 3 công ty nhà GELEX vượt kế hoạch từ 200% - 1.700% trong khi 1 anh em khác lỗ hơn dự đoán

2025 chưa kết thúc, hàng loạt DN đã "về đích sớm": 3 công ty nhà GELEX vượt kế hoạch từ 200% - 1.700% trong khi 1 anh em khác lỗ hơn dự đoán Nổi bật

'Thừa xe, thiếu thợ': VinFast muốn đào tạo 2.000 thợ sửa ô tô và 1.200 thợ xe máy điện, miễn 100% học phí

'Thừa xe, thiếu thợ': VinFast muốn đào tạo 2.000 thợ sửa ô tô và 1.200 thợ xe máy điện, miễn 100% học phí

10:27 , 22/10/2025
CEO Sun PhuQuoc Airways: Bali, Phuket hay Jeju đều có hãng hàng không riêng, Phú Quốc cũng xứng đáng trở thành điểm đến quốc tế

CEO Sun PhuQuoc Airways: Bali, Phuket hay Jeju đều có hãng hàng không riêng, Phú Quốc cũng xứng đáng trở thành điểm đến quốc tế

09:59 , 22/10/2025
Công ty vận tải biển báo lãi 'khủng' bất ngờ

Công ty vận tải biển báo lãi 'khủng' bất ngờ

09:18 , 22/10/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ hợp tác của Viettel, VNPT, Vietjet với các Tập đoàn hàng đầu Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ hợp tác của Viettel, VNPT, Vietjet với các Tập đoàn hàng đầu Phần Lan

08:55 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên