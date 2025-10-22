Hái "quả ngọt" từ Campuchia: Doanh nghiệp ngành cao su lãi đột biến tăng 60%

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 vừa công bố, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) đã ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ đạt 137,3 tỷ đồng, tăng vọt 135% so với con số 58,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Trên báo cáo hợp nhất, lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 60%, đạt 117,3 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng này được duy trì xuyên suốt từ đầu năm. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của TRC đạt 597,5 tỷ đồng, tăng gần 31%, và lợi nhuận sau thuế đạt 222,6 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Lý giải cho kết quả đột biến, ban lãnh đạo TRC cho biết động lực chính đến từ việc giá bán mủ cao su bình quân tăng ở cả công ty mẹ và công ty con tại Campuchia.

Đặc biệt, hiệu quả từ công ty con - Công ty TNHH MTV Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su - ngày càng đóng góp rõ nét. Trong kỳ, công ty mẹ đã ghi nhận một khoản lợi nhuận được chia từ công ty con lên đến 54,1 tỷ đồng . Ngoài ra, doanh thu từ thanh lý cây cao su và việc chi phí lãi vay tại công ty con giảm cũng góp phần cải thiện lợi nhuận chung.

Tình hình tài chính của Cao su Tây Ninh cũng cho thấy nhiều điểm sáng. Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản công ty đạt 2.436 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền dồi dào, tăng mạnh lên 474 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty đã tất toán toàn bộ các khoản vay tài chính, đưa tổng dư nợ vay từ hơn 46 tỷ đồng đầu năm về 0 đồng nợ vay, cho thấy một cơ cấu tài chính lành mạnh.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá TRC duy trì xu hướng tăng trưởng, từ vùng giá 62.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 5 đã có thời điểm vượt mốc 70.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên 21/10, cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 68.500 đồng/cổ phiếu.