Bệnh viện của Chủ Tịch Trầm Bê: Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3, mạnh tay vay vốn ưu đãi gấp 6 lần từ HFIC

CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An), nơi ông Trầm Bê giữ chức Chủ tịch HĐQT, vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ việc doanh thu thuần tăng 16%, đạt hơn 201 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 2% lên 155 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, một điểm đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là sự thay đổi trong cơ cấu nợ vay.

Cụ thể, theo BCTC quý 3/2025, tại ngày 30/09/2025, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Bệnh viện Triều An đã tăng lên 44,1 tỷ đồng , gấp 5,6 lần so với mức 7,8 tỷ đồng cuối quý 2/2025. Toàn bộ dư nợ này đều đến từ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC). Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc phát sinh một khoản vay dài hạn mới trị giá hơn 38,1 tỷ đồng từ HFIC trong quý.

Sự biến động của dòng tiền đi vay diễn ra đồng thời với một biến động tương ứng ở phía tài sản. Cũng theo BCTC, khoản mục "Trả trước cho người bán ngắn hạn" đã tăng vọt 120% chỉ sau 3 tháng, từ 36,9 tỷ đồng lên 81,1 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho Công ty TNHH Amec Holdings chiếm phần lớn và có mức tăng mạnh nhất, từ 31,7 tỷ đồng cuối quý 2 lên 74,1 tỷ đồng vào cuối quý 3.

Mục đích của dòng vốn này được Bệnh viện Triều An làm rõ trong Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Theo đó, HĐQT đã trình cổ đông thông qua kế hoạch vay 70 tỷ đồng từ HFIC để thực hiện “Dự án đầu tư mua sắm mới trang thiết bị y tế” với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng . Thời gian vay dự kiến là 7 năm (2025 - 2032).

Dự án này chính là "Gói thầu MS-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Triều An" trị giá 105,9 tỷ đồng mà Liên danh Amec Holdings - Duy Minh đã trúng thầu vào tháng 2/2025. Các thiết bị chính trong gói thầu gồm Hệ thống CT cắt lớp đếm photon của Siemens Healthcare (Đức), Hệ thống X quang nhũ ảnh kỹ thuật số của Genoray (Hàn Quốc) và Hệ thống Nội soi TMH của Olympus.

Trích từ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân TP.HCM, Phụ lục 1

Khoản vay được tham gia vào chương trình hỗ trợ lãi suất của TPHCM theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND . Theo đó, HFIC là đơn vị được giao nhiệm vụ cho vay đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, trong đó có y tế. Theo nghị quyết, các dự án y tế sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ từ 50 - 100% lãi suất, với mức vốn vay được hỗ trợ lên tới 200 tỷ đồng/dự án trong tối đa 7 năm.