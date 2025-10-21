Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty nhiệt điện báo lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 gấp gần 70 lần cùng kỳ

21-10-2025 - 14:36 PM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 214 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với mức 44 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã công bố kết quả tài chính quý 3/2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.928 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 4%, đạt 1.724 tỷ đồng. Việc này đã giúp lợi nhuận gộp tăng vọt 242%, từ 60 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 83%, đạt 49 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 214 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với mức 44 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Công ty nhiệt điện báo lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 gấp gần 70 lần cùng kỳ- Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần NT2 đạt 5.436 tỷ đồng, tăng 31% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận gộp đạt 616 tỷ đồng, trái ngược với mức âm 36 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của NT2 đạt 577 tỷ đồng, cao gấp 69 lần so với chỉ hơn 8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, tổng tài sản của NT2 đạt 8.324 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm 15% so với đầu năm, còn 3.816 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 1.292 tỷ đồng.

Lịch Thiệp

