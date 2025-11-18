Hailey Bieber - Từ người vợ, người mẹ đến “nữ hoàng” tỉ đô của Rhode

* Bài phỏng vấn dưới đây được thực hiện bởi nhà báo Samuel Hine cho tạp chí GQ, ghi lại cuộc trò chuyện thẳng thắn và đầy hứng khởi với Hailey Bieber – từ hành trình làm mẹ, làm vợ, đến thương vụ tỷ đô cùng thương hiệu làm đẹp Rhode.

Tháng Chín vừa rồi, tôi đáp xuống sân bay LAX và ngay lập tức nhận ra mình đang ở giữa Los Angeles của Hailey Bieber. Trên đường đến khách sạn Chateau Marmont để gặp cô gái 28 tuổi này, tôi bắt gặp hình ảnh của Hailey không dưới bốn lần trên những tấm biển quảng cáo khổng lồ dọc đoạn đường dài một dặm trên đại lộ Sunset.



Hailey- nàng thơ thời trang, đại diện cho chiến dịch mới của DKNY. Hailey - người vợ và người mẹ nổi tiếng, sánh vai cùng Justin và con trai họ, Jack, trong chiến dịch quảng bá cho album mới của chồng. Hailey - biểu tượng mạng xã hội, xuất hiện với một tấm thẻ tín dụng khổng lồ của Chase. Và Hailey - nữ doanh nhân tầm nhìn, rạng rỡ trong quảng cáo cho thương hiệu mỹ phẩm Rhode của cô.

Mùa xuân năm nay, chỉ ba năm sau khi ra mắt với vài sản phẩm làm đẹp bóng bẩy, Bieber đã bán Rhode trong một thương vụ trị giá 1 tỉ đô la. Chưa từng có thương hiệu mỹ phẩm nào trong lịch sử đạt “kỳ lân” nhanh đến vậy - một minh chứng cho sự nhạy bén kinh doanh của Hailey và vị thế của cô như một trong những biểu tượng phong cách - lối sống quyền lực nhất thời đại.

Tháng Năm vừa rồi, cô đã bán thương hiệu Rhode cho công ty mỹ phẩm E.l.f. với giá 1 tỉ đô la. Khi lần đầu nghe thấy con số đó, cô đang ở đâu và phản ứng của cô thế nào?

Hailey Bieber : Tôi luôn nói rằng mình sẽ không bao giờ bán công ty trừ khi nó đạt mức một tỉ đô la. Tôi kiểu như: “Hoặc là thế này, hoặc là không.” Đó là mục tiêu của tôi. Nhưng thật ra, việc bán công ty cũng không hẳn là mục tiêu xuyên suốt của tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có một cơ hội phù hợp và một “ngôi nhà” xứng đáng cho thương hiệu, tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc. Và với E.l.f., họ đã đáp ứng tất cả những tiêu chí tôi mong muốn - thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng dĩ nhiên, khi nghe tin đó trở thành hiện thực, con số ấy là thật, và thương vụ ấy thật sự đang diễn ra trước mắt mình, cảm giác thật sự là: “Whoa. Được rồi. Cũng ngầu đấy.”

Tôi sẽ nêu thêm một con số nữa. Đầu tháng này, Rhode ra mắt tại Sephora, và theo WWD, họ bán được khoảng ba sản phẩm Rhode mỗi giây. Nghĩa là chỉ trong lúc chúng ta ngồi nói chuyện, nếu tôi tính đúng, Sephora đã bán được khoảng 2.000 sản phẩm Rhode rồi. Cô có ngờ mọi chuyện lại thành công như vậy không?

Hailey Bieber: Với tôi, mọi thứ liên quan đến Rhode luôn là như vậy - tôi có những kỳ vọng nhất định, rồi nó lại vượt xa hơn cả những gì tôi hy vọng. Mọi điều xảy ra với thương hiệu này đều vượt ngoài mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của tôi. Còn với Sephora, cá nhân tôi không nghĩ kết quả lại hoành tráng đến thế. Tất nhiên, tôi rất muốn đẩy mạnh màn ra mắt này, muốn nó trở thành cú mở màn tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được. Tôi thực sự muốn nó trở thành màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử của Sephora. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra - và thật sự tin rằng chúng tôi có thể làm được - nhưng tôi cũng nghĩ vì sản phẩm sẽ có mặt trực tiếp trên kệ, điều đó có thể làm giảm bớt phần nào cảm giác “phải mua ngay”, vì giờ nó luôn có sẵn trong cửa hàng. Nên thật lòng, tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy mọi thứ diễn ra như thế.

Trong 10 năm qua, ngành công nghiệp làm đẹp đã chứng kiến hàng loạt thương hiệu do người nổi tiếng sáng lập, vô số thương hiệu độc lập, và không ít cái tên gây đột phá từ bên ngoài. Nhưng Rhode lại đạt đến tầm này rất nhanh. Vì sao vậy?

Hailey Bieber : Tôi cũng không biết chính xác phải nói thế nào, nhưng tôi nghĩ chúng tôi mang đến một góc nhìn khác về cái đẹp. Bộ sản phẩm của chúng tôi cực kỳ tinh gọn, được chọn lọc kỹ lưỡng. Tôi thích tạo ra những món đồ “cốt lõi” - kiểu như mỗi loại chỉ cần một thứ thật tốt nhất. Ý tôi là, chỉ cần một lọ kem dưỡng thật tốt, một màu má hồng thật đẹp, những sản phẩm mà tôi luôn muốn mang theo khi đi du lịch hay chỉ đơn giản là ra ngoài trong ngày. Và tôi muốn công thức của mỗi món đều đạt đến mức hoàn hảo - để tôi không cần phải đi tìm ở nơi khác. Đó chính là tinh thần khi tôi sáng lập thương hiệu. Dĩ nhiên, đi cùng với nó là yếu tố thẩm mỹ và hình ảnh - phải thật chỉn chu và có gu.

Với tôi, khi xây dựng Rhode, tôi không chỉ tạo ra một thương hiệu - tôi đang tạo ra cả một thế giới, một vũ trụ riêng. Và khi mở ra thế giới ấy, điều khiến tôi hạnh phúc là người dùng cảm thấy họ thuộc về một điều gì đó lớn hơn cả việc chăm sóc da. Rhode không chỉ là một thương hiệu mỹ phẩm - nó là một phong cách sống. Tôi nhận ra điều đó rõ rệt nhất khi ra mắt các mẫu ốp điện thoại - cách mà chúng hòa vào đời sống hằng ngày của mọi người thật sự khiến tôi bất ngờ.

Ốp điện thoại là ý tưởng của cô à?

Hailey Bieber: Đúng vậy, là ý của tôi. Hôm đó chúng tôi đang họp, tôi có một chiếc ốp điện thoại dính hút ở mặt sau, và tôi cứ gắn cây son bóng Rhode lên đó nghịch. Rồi tôi giơ nó lên, nhìn quanh phòng, và mọi người đều kiểu: “Ơ, khoan đã…” Tôi liền nói, “Có ai tra nhanh xem thứ này đã tồn tại chưa?” - tôi nghĩ chắc chắn là đã có hàng trăm loại trên Amazon rồi. Nhưng hoàn toàn không có! Thế là tôi nói, “Làm ngay đi, càng sớm càng tốt.” Và thế là chiếc ốp điện thoại Rhode ra đời từ khoảnh khắc ấy.

Còn về tham vọng trong lĩnh vực làm đẹp cho nam giới thì sao?

Hailey Bieber : Thật lòng mà nói, tôi nghĩ chăm sóc da là không có giới tính. Nó không cần phải hướng riêng cho nam hay cho nữ. Dĩ nhiên, tôi hiểu nam giới có những nhu cầu đặc thù hơn - như râu chẳng hạn - nhưng ngay từ đầu, tôi đã muốn Rhode là một thương hiệu chăm sóc da tinh tế, thanh lịch, cả ở màu sắc lẫn thiết kế bao bì. Tôi muốn khi bạn trai của ai đó bước vào phòng tắm và thấy sản phẩm Rhode, anh ấy sẽ không cảm thấy kiểu “ồ, cái này con gái quá, hồng quá.”

Chồng tôi - Justin - dùng Rhode từ những ngày đầu tiên và rất mê nó. Nhiều bạn nam của tôi cũng nghiện luôn. Tôi đã “đưa” kha khá anh chàng vốn chẳng bao giờ quan tâm đến da dẻ đến với Rhode trong đó có nhiều bạn của Justin - và rồi họ quay lại bảo: “Tớ hết sữa rửa mặt rồi, gửi thêm đi.” Điều đó khiến tôi cực kỳ vui, bởi vì tôi tin rằng chăm sóc da là cho tất cả mọi người, và ai cũng xứng đáng có một routine tốt. Nó không cần phức tạp- chỉ cần rửa mặt và bôi kem dưỡng mỗi tối thôi, thế cũng đã hơn gấp trăm lần việc không làm gì cả rồi.

Cô có 55,5 triệu người theo dõi trên Instagram - còn nhiều hơn cả dân số của Canada. Rất khó để khái quát được một nhóm đông như thế, nhưng cô nghĩ khán giả của mình quan tâm đến điều gì, và họ mong đợi gì từ cô?

Hailey Bieber: Thật lòng mà nói, tôi chỉ đăng những gì khiến mình thấy vui. Tôi chia sẻ những gì mình cảm thấy thoải mái, những điều tôi thấy thú vị, đẹp, hay ho - chỉ vậy thôi. Nếu mọi người đồng cảm với điều đó thì thật tuyệt. Dĩ nhiên, tôi vẫn quan sát, vẫn chú ý đến cách người khác đăng bài. Tôi thấy Instagram thay đổi liên tục - như kiểu bây giờ mọi người đăng “photo dump”, rồi thêm nhạc vào bài đăng, mà hồi xưa chuyện đó đâu có. Nền tảng này luôn tiến hoá. Nó đúng là một công cụ tuyệt đẹp, dù đôi khi cũng khá thử thách. Nhưng với tôi, Instagram giống như một cuốn nhật ký ảnh - nơi tôi có thể cuộn về tận năm 2016 và nhìn lại cô gái khi mới bắt đầu, rồi so sánh với chính mình bây giờ.

Vậy cô không xóa hay ẩn bài cũ?

Hailey Bieber: Tôi cũng không thực sự “archive” đâu, chỉ thỉnh thoảng chút xíu, nếu thấy trang feed bắt đầu hơi lộn xộn.

Một ngày điển hình của cô ở Los Angeles sẽ như thế nào?

Hailey Bieber: Còn tùy, nhưng thường thì tôi thức dậy cùng con trai, rồi tranh thủ tập luyện nếu có thể. Tôi bây giờ “ở nhà” hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ khi bạn có con, điều đó tự nhiên xảy ra - ít nhất là với tôi. Nó khiến tôi không còn cảm giác sợ bỏ lỡ (FOMO) như trước nữa. Mà có lẽ phần vì tuổi tác nữa. Nhiều bạn tôi, dù chưa có con, cũng nói họ thấy vậy. Giờ tôi chẳng còn cảm giác “mình đang bỏ lỡ điều gì” nữa.

Tối hôm trước tôi đi ăn với bạn thân, vốn định sau đó đi tiếp đâu đó, nhưng kế hoạch bị huỷ. Cả hai đứa cùng kiểu: “Tuyệt quá!” (cười) Tôi hoàn toàn không phiền, chỉ muốn về nhà, bật một bộ phim, cuộn chăn ấm mà nằm. Và tôi hạnh phúc với điều đó - vì trước đây tôi từng là kiểu người muốn ra ngoài mỗi tối, không muốn bỏ lỡ kế hoạch nào. Giờ thì tôi thấy đủ đầy hơn khi ở nhà, được thư giãn, nạp lại năng lượng trong không gian của mình.

Và dĩ nhiên, tôi thích dành thời gian bên con trai. Thằng bé lớn nhanh khủng khiếp, thời gian trôi vèo vèo, và tôi càng nhận ra mình phải trân trọng từng khoảnh khắc ở bên con.

Cô và Justin đã sống nhiều năm dưới ánh đèn công chúng, luôn bị soi xét. Giờ khi đã có con trai, cô làm sao để cân bằng giữa việc công khai và giữ riêng tư cho gia đình?

Hailey Bieber: Chúng tôi cứ đi từng ngày một thôi. Cả hai đều cực kỳ bảo vệ con, và tôi nghĩ điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ đã là cuộc sống công khai - điều đó không thể tránh được. Thế nên, tôi nghĩ bọn tôi sẽ cứ xử lý từng việc khi nó đến. Còn hiện tại, tôi cảm thấy rất thoải mái với cách mà chúng tôi đang chia sẻ và không chia sẻ.

Có điều gì về việc làm mẹ mà cô ước giá ai đó đã nói với mình trước khi trải qua không?

Hailey Bieber: Thật ra, không có lời nào đủ để chuẩn bị cho bạn cả - cho đến khi bạn tự mình trải qua. Nhưng tôi cảm thấy nếu bây giờ làm lại, tôi sẽ sẵn sàng hơn nhiều so với lần đầu, khi mà tôi hoàn toàn chẳng biết gì. Làm mẹ là hành trình chứa đầy điều chưa biết, nhưng chính những biến chuyển và thay đổi đó khiến bạn tiến hóa thành một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình - và bạn chỉ hiểu được điều đó khi thật sự trải qua nó.

GQ: Góc nhìn tâm linh của cô thay đổi thế nào kể từ khi làm mẹ?

Hailey Bieber : Tôi vốn đã là người rất tâm linh rồi. Nhưng khi bạn sinh ra một sinh linh mới, chiều sâu tâm linh của bạn được mở rộng ra một cách rất tự nhiên. Đó là một trải nghiệm vô cùng thiêng liêng. Và tôi nghĩ điều ấy sẽ luôn là một phần cốt lõi trong đời sống của tôi. Tôi vẫn luôn muốn tiếp tục phát triển khía cạnh đó, đi sâu hơn, nhưng tôi biết chắc rằng tâm linh sẽ luôn là thứ quan trọng và gần gũi nhất trong cuộc đời mình.

Hôm qua cô có đăng trên Instagram rằng mình là “otrovert” - một từ tôi chưa từng nghe bao giờ. Với cô, nó nghĩa là gì?

Hailey Bieber: Tôi cũng chưa từng nghe trước đó! Tôi đăng vì thấy nó diễn tả chính xác cảm giác của mình. Tôi là người rất hướng ngoại, nhưng cũng rất cần thời gian một mình để hồi năng lượng. “Otrovert” là kiểu người hướng ngoại, nhưng lại cần sự tĩnh lặng của người hướng nội để nạp lại pin.

Ví dụ nhé: tuần rồi chúng tôi ở New York, nào là ra mắt Rhode tại Sephora, nào là lên sàn chứng khoán, chuỗi sự kiện dày đặc - thật sự siêu bận và siêu phấn khích. Nhưng ngay sau khi trở lại Los Angeles, tôi chỉ muốn… ở nhà cả tuần, không ra ngoài, ngủ bù, thư giãn trong “vùng an toàn” của mình. Đó chính là cảm giác “otrovert” - vừa rực rỡ ngoài kia, vừa cần tĩnh lặng tuyệt đối khi trở về.

Cô cũng từng đăng rằng mình đang thiết kế một chiếc áo khoác da cho thương hiệu Skylrk của Justin. Hãy kể về quá trình đó đi.

Hailey Bieber: Đúng vậy, tôi đang cùng họ thiết kế chiếc áo khoác này, và thật sự đó là một quá trình hợp tác cực kỳ vui. Tôi nghĩ Skylrk là một thương hiệu tuyệt vời - những gì họ đang làm, đang xây dựng đều cực kỳ ngầu và sáng tạo. Tôi thật sự hạnh phúc khi họ muốn tôi tham gia, mời tôi cùng tạo nên một sản phẩm chung. Và tất nhiên, được làm điều gì đó cùng với người mình yêu thì luôn thú vị cả. Đội ngũ ở đó cũng rất tài năng, họ truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Quần áo của họ rất “chất”, giày cũng chất, và cái nhìn thẩm mỹ của thương hiệu thì cực kỳ độc đáo. Tôi vốn không bao giờ thích làm điều gì mà mình không cảm thấy được truyền cảm hứng, nhưng với Skylrk thì ngược lại - tôi thấy vô cùng hứng khởi với mọi thứ họ đang làm. Sắp tới tôi có vài dự án nhỏ khác cùng Skylrk nữa, và dĩ nhiên, Justin đang ra mắt chiếc ốp điện thoại - mà tôi thấy nó đúng là vừa ngầu vừa… siêu cool.

Nghĩa là cô đã duyệt thiết kế ốp điện thoại đó rồi?

Hailey Bieber: (cười) Tôi duyệt chứ! Tôi hoàn toàn đồng ý với mẫu đó. Và thật sự rất vui khi thấy anh ấy “vào guồng” với Skylrk, với tất cả những gì anh ấy đang làm và xây dựng. Việc cả hai chúng tôi đều có những dự án riêng khiến mình say mê, cùng hỗ trợ nhau, cùng hào hứng - điều đó với tôi là quá đủ. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn.

Vậy dự án áo khoác da này có phải là dấu hiệu cho thấy cô sẽ lấn sân sang thời trang không?

Hailey Bieber: Tôi nghĩ mình cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia những dự án hợp tác nhỏ lẻ, kiểu one-off collabs như với Skylrk. Tôi không chắc sẽ tự lập hẳn một thương hiệu quần áo từ con số 0 đâu. Tôi cũng không muốn góp phần vào sự tiêu thụ quá mức - tôi thật sự không tin vào điều đó. Nhưng tôi rất thích ý tưởng được cộng tác, làm những dự án đặc biệt với các thương hiệu thân quen - nhất là với Skylrk, nơi tôi cảm thấy gắn bó gần gũi.

Tôi muốn mở rộng thế giới kinh doanh của mình theo cách có góc nhìn riêng biệt và khác biệt thật sự. Mà trong thời trang, điều đó không dễ. Nếu làm, tôi muốn chắc chắn rằng 150.000% con người mình nằm trong đó. Tôi vẫn thấy lĩnh vực làm đẹp và wellness là nơi mình đam mê nhất, và hiện tại toàn bộ sự tập trung của tôi vẫn đang dành cho Rhode.

Hiện giờ trên đại lộ Sunset có ít nhất bốn tấm billboard hình cô — từ Mel’s Drive-In đến Chateau Marmont. Cảm giác đó với cô còn đặc biệt không?

Hailey Bieber: Vẫn “ pinch-me moment ” chứ - kiểu như “trời ơi, có thật không đây?”. Tối qua tôi đi ăn ở Sushi Park, mà buồn cười lắm - chỗ này là biển quảng cáo Sephora, kế đó là DKNY, rồi ngay phía sau là Chase. Tôi chỉ biết đứng nhìn và tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra thế này vậy trời?” (cười) Nhưng đúng là rất tuyệt. Vẫn khiến tôi tự hào, và thành thật mà nói, cảm giác đó chưa bao giờ cũ đi cả.

Nguồn: GQ