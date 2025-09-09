Hết thời kiếm lời hàng chục triệu đồng nhờ "xách tay" iPhone

Sự kiện iPhone 17 series sắp mở bán đang khiến thị trường công nghẹ Việt thay đổi đáng kể. Nếu như nhiều năm trước, giới buôn hàng xách tay tận dụng khoảng cách 1-2 tuần giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế để kiếm lời chênh lệch từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi máy, thì nay cơ hội này gần như không còn. Với việc Apple đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mở bán sớm, người dùng trong nước sẽ được mua iPhone cùng ngày với Singapore và Thái Lan.

Thời hoàng kim “xách tay” đã qua

Anh T. (một thương buôn lâu năm ở Hà Nội) nhớ lại những mùa iPhone trước, đặc biệt là thời điểm iPhone 14, iPhone 15 và iPhone 16 ra mắt, khi Việt Nam vẫn nằm ở nhóm thị trường mở bán chậm hơn. Anh thường bay sang Singapore hoặc Thái Lan xếp hàng xuyên đêm để gom hàng.

“Có khách sẵn sàng trả 70 đến 100 triệu đồng để được cầm iPhone mới ngay trong ngày đầu tiên. Mỗi khách xếp hàng sẽ được mua 2 máy, tôi và các bạn có thể kiếm lời hàng chục triệu đồng trong một chuyến du lịch kèm 'xách tay' iPhone mới. Thậm chí, sang tay chỗ xếp hàng mua iPhne cũng đã có lời ngay lâhp tức”, anh chia sẻ.

Cùng cảnh, anh H., một người chuyên kinh doanh iPhone xách tay tại TP.HCM, cho biết lợi nhuận từ việc mang iPhone về sớm không hề nhỏ. Ngoài phần chênh giá trực tiếp, thương buôn còn thu thêm các mối quan hệ và số tiền cọc sẵn cho khách chịu chi cao.

“Khách hàng VIP sẵn sàng trả gấp đôi, gấp ba lần giá niêm yết để có máy đầu tiên. Nhưng năm nay thì không còn cơ hội này nữa”, anh thở dài.

Nguyên nhân đến từ việc Việt Nam đã được nâng hạng vào nhóm thị trường mở bán sớm. Theo thông tin từ một số đơn vị bán lẻ, iPhone 17 sẽ chính thức được mở bán vào 8h sáng ngày 19/9, cùng thời điểm với Singapore, Thái Lan và chỉ vài giờ sau những thị trường như Úc và Nhật Bản. Điều này khiến khoảng thời gian chênh lệch giữa hàng chính hãng và hàng xách tay gần như biến mất.

Việt Nam nâng hạng thị trường

Theo lịch, Apple sẽ ra mắt iPhone 17 series vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Ngay sau sự kiện, các đại lý trong nước sẽ đồng loạt mở chương trình đặt cọc vào 12/9. Bên cạnh đó, theo thông tin chia sẻ từ đại diện một số chuỗi bán lẻ, Apple áp dụng quy định mới với tất cả đại lý Việt, chỉ được phép giao hàng từ 8h sáng ngày 19/9.

“Trước đây một số hệ thống bán lẻ chọn giao từ 0h để tạo sự kiện thu hút khách hàng. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi buộc phải tuân thủ khung giờ do Apple quy định. Điều này giúp thị trường ổn định, không còn cảnh chen chúc xếp hàng từ nửa đêm”, một quản lý tại đơn vị phân phối (đề nghị giấu tên) cho biết.

Khách hàng Việt xếp hàng chờ mua iPhone

Vị này cũng nõi thêm nếu Việt Nam mở bán iPhone 17 cùng thời điểm với các thị trường trong nhóm đầu, nhiều khả năng tình trạng khan hàng sẽ diễn ra ngay lập tức. Bởi sau đợt mở bán đầu tiên, nguồn cung tại Việt Nam được dự báo khó dồi dào, do thực tế Apple vẫn ưu tiên phân bổ số lượng lớn cho các thị trường trọng điểm như Mỹ và châu Âu, trong khi Việt Nam chưa thể được xếp ngang hàng về mức độ ưu tiên.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam chính thức đồng mở bán iPhone với các quốc gia trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia - những nơi có Apple Store chính thức. Thông tin rò rỉ cũng cho thấy iPhone 17 series sẽ gồm iPhone 17 Air (mỏng nhất từ trước đến nay, thay thế dòng Plus), iPhone 17, iPhone 17 Pro với chất liệu khung mới, và iPhone 17 Pro Max với viên pin dung lượng lớn hơn.

Đại diện một hệ thống phân phối lớn nhận định: “Việc Việt Nam trở thành thị trường nhóm một không chỉ giúp người tiêu dùng trong nước tiếp cận iPhone sớm hơn, mà còn triệt tiêu hoạt động xách tay vốn tạo nên chênh lệch giá khủng trước đây”.



