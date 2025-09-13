Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HOT: Xuất hiện nhiều nàng thơ tại vị trí “trái tim” của Hà Nội

13-09-2025 - 17:10 PM | Lifestyle

HOT: Xuất hiện nhiều nàng thơ tại vị trí “trái tim” của Hà Nội

Địa điểm này đang trở thành toạ độ hot khi các nàng thơ thi nhau đến đây chụp ảnh, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Gần đây, giới trẻ Hà Nội đang truyền tai nhau về một tọa độ check-in siêu hot ngay giữa trung tâm Thủ đô. Khác với vẻ mới mẻ của các quán cà phê hay studio, địa điểm này lại quen thuộc đến bất ngờ: khu vực quanh hồ Gươm. Chỉ sau một vài tấm hình được đăng tải, nơi đây bỗng chốc trở thành điểm hẹn chụp ảnh mới, thu hút hàng loạt bạn trẻ đến khám phá. 

Khu vực quanh hồ Gươm bỗng trở thành điểm hẹn chụp ảnh mới

Điều tạo nên sức hút đặc biệt cho hồ Gươm chính là những thảm hoa rực rỡ được trồng dọc đường Đinh Tiên Hoàng như cẩm tú cầu, cúc lá nhám, hoa cánh bướm, violet Nhật. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số khu vực hoa bị héo đã được thay mới và vườn hoa còn được bổ sung thêm loài hồng môn độc đáo. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, khung cảnh này mang lại cảm giác vừa nên thơ, vừa cổ kính.

Những thảm hoa rực rỡ được trồng dọc đường Đinh Tiên Hoàng

Ghi nhận vào ngày 13/9, dù tiết trời nắng nóng và lượng người đổ về đông hơn do cuối tuần, nhưng không hề gây ra cảnh chen chúc. Mọi người đều nhường nhau, đứng chờ đến lượt để ai cũng có góc chụp đẹp và thoải mái nhất. Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều cô bác cũng thích thú đến đây ngắm hoa và chụp ảnh, tạo nên một không gian vừa nhộn nhịp, vừa thi vị. 

Từng nhóm bạn trẻ rủ nhau đến, một người tạo dáng, người còn lại cầm điện thoại hoặc máy ảnh căn chỉnh từng góc, bấm máy liên tục để ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất. Không những thế, nhiều bạn trẻ không ngại ngần mời các nhiếp ảnh gia đi cùng để có một bộ ảnh chuyên nghiệp, ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp của cả người và khung cảnh.

Nhiều nhóm bạn trẻ đến đây để check-in chụp ảnh 

Khi đến đây, các bạn trẻ thường chọn những góc chụp độc đáo, lấy nền là mặt hồ xanh trong, Tháp Rùa cổ kính hoặc những khóm hoa bung nở. Chỉ cần một góc máy khéo léo, bạn sẽ có ngay những bức ảnh tuyệt đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên, không cần chỉnh sửa quá nhiều của khung cảnh này đã tạo nên một trào lưu mới trên mạng xã hội. 

Mặt hồ xanh trong, Tháp Rùa cổ kính hoặc những khóm hoa bung nở là góc chụp của các bạn trẻ

Nhiều bạn trẻ đã đến đây, không chỉ để chụp ảnh "sống ảo" mà còn để tận hưởng không khí trong lành, thơ mộng của Hà Nội cuối hạ đầu thu. Hồ Gươm, vốn là biểu tượng văn hóa, nay lại thêm một lần nữa chứng minh sức hấp dẫn của mình, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ.

Mỹ nhân Việt lọt top 100 người đẹp nhất thế giới, visual cỡ nào mà suýt vượt mặt Phạm Băng Băng?

Theo Hy Chu, Ảnh: Châu Anh

