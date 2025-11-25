Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi nào khách hàng được xem xét phân loại lại khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn?

25-11-2025 - 15:26 PM | Smart Money

Một công dân đã gửi câu hỏi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, thắc mắc về quy định liên quan đến việc phân loại lại nợ sau khi được cơ cấu thời hạn trả nợ gốc, nhưng không cơ cấu thời hạn trả lãi.

Ông Ngô Duy Khánh (Quảng Trị) hỏi, trong trường hợp khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc thêm 6 tháng, nhưng không cơ cấu thời hạn trả lãi, quỹ tín dụng nhân dân có được phân loại lại khoản nợ vào nhóm rủi ro thấp hơn sau 1 hoặc 3 tháng kể từ khi khách hàng trả đúng hạn kỳ lãi đầu tiên sau khi cơ cấu không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 36/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách để tổ chức tín dụng là hợp tác xã xem xét phân loại lại khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn là kể từ ngày khách hàng bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc hoặc lãi theo thời hạn được cơ cấu lại; trường hợp gốc và lãi có cùng một kỳ hạn trả nợ thì tính kể từ ngày khách hàng bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi.

Cụ thể, trường hợp quỹ tín dụng nhân dân cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc thêm 6 tháng nhưng không cơ cấu lại thời hạn trả lãi, thời gian thử thách được tính kể từ ngày khách hàng bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc theo thời hạn đã được cơ cấu lại. Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách không được tính kể từ khi khách hàng trả đúng hạn kỳ lãi đầu tiên do nghĩa vụ trả lãi của khách hàng không thay đổi so với hợp đồng tín dụng ban đầu và phần lãi không thuộc diện được cơ cấu lại.

Khi quỹ tín dụng nhân dân có tài liệu, hồ sơ chứng minh khách hàng đã trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại trong thời gian thử thách (tối thiểu 3 tháng đối với nợ trung hạn, dài hạn hoặc 1 tháng đối với nợ ngắn hạn) và có đủ cơ sở thông tin, tài liệu để đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn đã được cơ cấu lại, quỹ tín dụng nhân dân mới được xem xét phân loại lại khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn theo quy định.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Linh San

