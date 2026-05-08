Khoan thẳng đứng 2.000m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng gần 9 tỷ thùng dầu

Iraq vừa thông báo phát hiện một mỏ dầu lớn mới tại khu vực phía nam nước này, với trữ lượng tiềm năng ước tính lên tới gần 8,8 tỷ thùng, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đang nỗ lực mở rộng sản xuất năng lượng và thu hút đầu tư quốc tế.

Theo tuyên bố của Bộ Dầu mỏ Iraq, mỏ dầu mới mang tên Qurnain nằm tại tỉnh Najaf, khu vực sa mạc rộng lớn gần biên giới với Ả Rập Xê Út. Đây là khu vực chưa được phát triển mạnh trước đây và hiện do công ty Zhenhua của Trung Quốc phụ trách thăm dò sau khi giành quyền khai thác trong vòng cấp phép dầu khí năm 2024.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel Ghani công bố phát hiện này sau cuộc họp với đại diện doanh nghiệp Trung Quốc hôm thứ Tư. Ông cho biết việc đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án dầu khí là rất quan trọng nhằm duy trì sản lượng dầu thô cũng như tận dụng hiệu quả nguồn khí đốt trong nước.

Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, mỏ Qurnain có diện tích khoảng 8.773 km² và được xem là một trong những khu vực triển vọng nhất về dầu khí của nước này. Mỏ được phát hiện ở độ sâu từ 1.916-1.965 mét, với trữ lượng tiềm năng ước tính khoảng 8,8351 tỷ thùng dầu.

Ngoài quy mô lớn, khu vực này còn được đánh giá có dư địa thăm dò rộng nhờ diện tích trải dài gần biên giới Ả Rập Xê Út, mở ra khả năng phát hiện thêm các cấu trúc dầu khí mới trong tương lai.

Giới chức Iraq cho rằng phát hiện tại Qurnain là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng khai thác tại các khu vực chưa được thăm dò kỹ lưỡng, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các mỏ truyền thống ở miền Nam.

Trong nhiều năm qua, Iraq liên tục triển khai các vòng cấp phép mới nhằm thu hút vốn đầu tư quốc tế vào lĩnh vực dầu khí, đặc biệt tại các khu vực miền Tây và miền Trung – nơi trước đây gặp nhiều khó khăn về an ninh và hạ tầng hậu cần.

Sau khi tình hình an ninh dần cải thiện từ năm 2009, Iraq đã mở cửa ngành dầu khí cho hàng loạt tập đoàn quốc tế tham gia khai thác. Nhiều “ông lớn” năng lượng toàn cầu như Exxon Mobil, Shell, BP, CNPC hay Lukoil đã đầu tư vào quốc gia này.

Nhờ đó, sản lượng dầu của Iraq từng tăng mạnh từ khoảng 2,4 triệu thùng/ngày năm 2009 lên hơn 4 triệu thùng/ngày trong giai đoạn gần đây, trong khi xuất khẩu đạt khoảng 3,5 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, xung đột khu vực và việc eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của Trung Đông – bị gián đoạn đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq chịu ảnh hưởng lớn.

Theo số liệu của Bộ Dầu mỏ Iraq, sản lượng hiện đã giảm xuống khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước. Lượng dầu xuất khẩu chỉ còn khoảng 200.000 thùng/ngày thông qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn thu ngân sách của Iraq cũng bị tác động mạnh do dầu mỏ hiện chiếm khoảng 90% tổng thu ngân sách quốc gia. Bộ Dầu mỏ nước này cho biết doanh thu từ dầu đã giảm hơn 70% kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, từ mức 6,8 tỷ USD xuống còn khoảng 1,96 tỷ USD chỉ sau một tháng.

Trong bối cảnh đó, phát hiện mỏ dầu Qurnain được kỳ vọng sẽ giúp Iraq củng cố triển vọng dài hạn của ngành năng lượng, đồng thời tạo thêm động lực thu hút đầu tư quốc tế vào các khu vực giàu tài nguyên nhưng chưa được khai thác đầy đủ.