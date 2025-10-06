Không còn hồ sơ gốc, đất vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Năm 2012, gia đình bà Huỳnh Thị M. (Gia Lai) mua một thửa đất nông nghiệp do người đồng bào khai hoang. Việc mua bán chỉ lập giấy viết tay và đất cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi mua bán, gia đình bà M. đã sử dụng ổn định cho đến nay. Năm 2018, gia đình có thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện cấp tập trung. Cơ quan thuế đã thông báo số thuế gia đình phải nộp đối với thửa đất này và thông báo cho UBND xã (địa chỉ trước khi sáp nhập tỉnh) để thông báo cho gia đình bà.

Sau đó, xã cũng đã ra thông báo về số tiền gia đình bà M. phải nộp. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, từ năm 2018 gia đình bà vẫn chưa nộp thuế nên vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Nay gia đình muốn tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận và liên hệ UBND xã mới sau sáp nhập để được hướng dẫn. Tuy nhiên, gia đình bà được trả lời, thời gian đã lâu và không biết hồ sơ đang ở đâu.

Bà M. hỏi, trong trường hợp này, bà phải làm gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu hồ sơ của gia đình đã bị thất lạc thì bà phải làm gì?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung phản ánh, kiến nghị của bà chưa đầy đủ nên không có căn cứ để trả lời cụ thể, nhưng có thể viện dẫn một số nguyên tắc pháp luật để bà tham khảo và thực hiện.

Năm 2018, bà thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, thời điểm này áp dụng quy định theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Sau khi người có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ và UBND cấp xã thực hiện công việc nêu trên thì UBND cấp xã gửi hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Tại đây, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc theo quy định: Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính…

Trường hợp bà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hồ sơ hiện đang được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Do đó, đề nghị bà liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để được kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý.

Mặt khác, trường hợp bà vẫn còn bản sao các giấy tờ theo quy định mà cơ quan quản lý về đất đai không còn hồ sơ lưu trữ thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 7 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024.

"Hộ gia đình, cá nhân có bản sao một trong các loại giấy tờ quy định mà bản gốc giấy tờ đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ này, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật", Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 7 Điều 137 Luật Đất đai 2024.

Như vậy với trường hợp của bà M., bước đầu tiên là liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ vẫn còn, gia đình chỉ cần nộp tiền thuế theo thông báo và sẽ tiếp tục được giải quyết.

Trường hợp nếu hồ sơ thất lạc, bà M. cần chuẩn bị bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất, đồng thời đề nghị UBND cấp xã xác nhận tình trạng đất không tranh chấp để thực hiện lại thủ tục xin cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024.