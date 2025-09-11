Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà: Để một lần thôi, tài lộc hao tốn, sức khỏe sa sút

Trong đời sống hiện đại, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là không gian ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm trạng và thậm chí cả vận khí tài chính của mỗi gia đình. Có những vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng khi để lâu trong nhà lại trở thành “hung thủ thầm lặng”, khiến tinh thần suy giảm, môi trường sống mất cân bằng, tiền bạc cũng khó mà hanh thông.

Dưới đây là 3 vật dụng được khuyến cáo không nên để lâu trong nhà.

Đồ điện tử hỏng hoặc bỏ không

Trong nhiều gia đình, không khó để bắt gặp những chiếc tivi hỏng, nồi cơm điện không còn hoạt động hay điện thoại cũ xếp đầy ngăn tủ. Một số người có suy nghĩ “để đó, biết đâu sau này sửa được”. Thực tế đây là một trong những nguyên nhân khiến không gian sống của gia đình bạn trở nên ngột ngạt, bừa bộn.

Các thiết bị điện tử cũ chứa nhiều linh kiện kim loại, nhựa và hóa chất có thể phát tán bụi độc hại ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Mặt khác, việc tích trữ đồ không còn công năng khiến căn nhà luôn mang cảm giác chật chội, nặng nề, vô hình trung làm giảm chất lượng cuộc sống và cản trở dòng chảy năng lượng tích cực.

Nói một cách dễ hiểu: ngôi nhà giống như một cơ thể sống. Nếu “nuôi dưỡng” những món đồ hỏng hóc, đó chẳng khác nào giữ lại phần “tế bào chết”, vừa chiếm chỗ vừa làm suy giảm sự tươi mới của không gian.

Người sống trong môi trường đó dễ thấy uể oải, khó tập trung và khó đạt hiệu quả trong công việc. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và tài lộc.

Thực phẩm quá hạn hoặc tồn đọng trong bếp

Căn bếp được xem là “trái tim” của gia đình. Tuy nhiên không ít người vì bận rộn hoặc thiếu thói quen dọn dẹp đã để lại trong tủ lạnh những gói thực phẩm quá hạn, thậm chí mốc meo. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Theo nhiều nghiên cứu, vi khuẩn và nấm mốc từ thực phẩm hỏng có thể lây lan sang các món ăn khác, làm tăng khả năng ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa. Chưa kể, mùi hôi khó chịu bám lại trong tủ lạnh và bếp tạo cảm giác nặng nề, khiến bữa cơm mất đi sự ngon miệng.

Từ góc độ tinh thần, bếp bẩn hoặc tồn đọng đồ thừa còn làm giảm cảm hứng nấu nướng, gắn liền với sự thiếu chăm sóc trong gia đình.

Gương vỡ, đồ nội thất sứt mẻ

Có một thực tế ít ai chú ý: nhiều gia đình giữ lại những chiếc gương vỡ, bộ bàn ghế gãy chân được “chống tạm”, hay chén bát sứt mẻ với lý do “dùng tạm cũng được”. Song thực tế, những vật dụng này có thể trở thành mối nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình bạn.

Gương vỡ có thể gây ra tai nạn khi vô tình chạm phải, còn đồ sứt mẻ dễ làm tổn thương trong quá trình sử dụng. Quan trọng hơn, hình ảnh của những món đồ này gợi sự đổ vỡ, thiếu trọn vẹn, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người trong nhà.

Trong văn hóa sống hiện đại, môi trường có tính thẩm mỹ và lành mạnh sẽ góp phần nuôi dưỡng tinh thần tích cực. Ngược lại, việc thường xuyên nhìn thấy những đồ vật khiếm khuyết sẽ khiến tâm trạng trở nên bất an, lâu dần có thể làm giảm sự tự tin và sự thoải mái trong ngôi nhà. Điều này gián tiếp làm giảm động lực phấn đấu, từ đó tác động đến cả công việc và tài chính.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm