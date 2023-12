Không phải chạy bộ, cụ ông 95 tuổi tiết lộ 1 bộ môn tập luyện có thể trị bách bệnh, cứu tinh người giảm cân

Ở tuổi 95, ông Bryan Hipwell vẫn còn rất khoẻ mạnh. Ông gặp chút khó khăn trong việc đi bộ đường dài nhưng vẫn có thể leo cầu thang một cách dễ dàng. Chia sẻ với Insider, ở tuổi này, ông vẫn sống ở nhà riêng một mình, tự nấu ăn và làm vườn.



Ông Bryan Hipwell

Bật mí về bí quyết sống thọ của mình, ông cho biết bên cạnh việc tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, sống tích cực, Bryan và bà xã của mình vẫn thường xuyên khiêu vũ.



Người đàn ông 95 tuổi này cho biết vợ chồng ông rất thích bộ môn này. Trong suốt những năm sống cùng nhau, họ đã tập luyện và thường xuyên giao lưu trong các cuộc thi liên quan đến khiêu vũ. Ông Bryan cho rằng bộ môn này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất và còn gia tăng sức khỏe tinh thần khi được giao lưu, gặp gỡ mọi người.

Thực tế, khiêu vũ là một phương pháp chăm sóc sức khoẻ tuyệt vởi dành cho người cao tuổi. Dưới đây là một số lợi ích nếu bạn thường xuyên luyện tập bộ môn này:

Giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Nghiên cứu của Trường Y Albert Einstein ở New York đăng trên New England Journal of Medicine được thực hiện trong giai đoạn 21 năm và theo dõi những người từ trên 75 tuổi. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá mức độ minh mẫn khi về già qua kiểm tra tốc độ sa sút trí tuệ. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu xem có bất cứ hoạt động thể chất hoặc giải trí nhận thức nào ảnh hưởng tới sự minh mẫn hay không.

Nghiên cứu này thấy rằng một số hoạt động nhận thức ảnh hưởng tới sự minh mẫn trong số đó khiêu vũ có ảnh hưởng nhiều nhất. Dưới đây là kết quả của một số nghiên cứu:

Đọc sách: giảm 35% nguy cơ sa sút trí tuệ

Đạp xe và bơi giảm 0% nguy cơ sa sút trí tuệ

Giải câu đố ô chữ ít nhất 4 ngày/tuần giảm 47% nguy cơ sa sút trí tuệ

Chơi golf giảm 0% nguy cơ sa sút trí tuệ

Khiêu vũ thường xuyên giảm 76% nguy cơ sa sút trí tuệ.

Những người khiêu vũ thường xuyên có sự duy trì nhận thức lớn hơn và tăng sự phức tạp của các khớp thần kinh. Khiêu vũ làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ nhờ cải thiện những đặc tính thần kinh này. Khiêu vũ có thể khiến não làm mới liên tục các con đường thần kinh và bằng cách đó có lợi cho cơ chế mềm dẻo thần kinh.

Cải thiện cân bằng

Khiêu vũ cũng có thể cải thiện độ săn chắc của cơ, tư thế, sự linh hoạt và thậm chí là khả năng giữ thăng bằng. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biological Research for Nutrition năm 2009 chỉ ra rằng, một lớp học nhảy jazz trong 15 tuần với tần suất 1 lần/ tuần có lợi cho việc cải thiện sự cân bằng ở phụ nữ từ 54 đến 88 tuổi.

Vào năm 2005, các nhà nghiên cứu của Đại học McGill thậm chí còn phát hiện ra rằng, khiêu vũ điệu tango giúp giữ thăng bằng, tư thế và phối hợp vận động tốt hơn ở những người cao niên trước đây sợ ngã so với những người tham gia chỉ đi bộ.

Ngăn ngừa loãng xương

Tập luyện khiêu vũ là một cách hữu hiệu để ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt là đối với phụ nữ. Khi bước vào độ tuổi mãn kinh, nồng độ estrogen giảm có thể khiến bạn phải đối mặt với bệnh loãng xương. Nếu thường xuyên luyện tập khiêu vũ ngay từ bây giờ, bạn có thể ngăn chặn nguy cơ loãng xương sau này. Ngoài ra, tập luyện khiêu vũ còn giúp bạn loại bỏ nguy cơ viêm khớp ở mọi lứa tuổi.

Thúc đẩy sức khoẻ tim mạch

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation Heart Failure năm 2008, khiêu vũ điệu valse cải thiện một cách an toàn sự giãn nở phụ thuộc vào nội mạc, tương tự như tập luyện thể dục nhịp điệu truyền thống, ở những bệnh nhân bị suy tim mãn tính ổn định.

Giảm cân hiệu quả

Khiêu vũ là bộ môn gần như tổng hợp nhiều môn thể thao. Một buổi tập khiêu vũ giúp bạn tiêu hao năng lượng tương đương với việc chạy 1.500m. Chỉ cần từ hai đến ba lần một tuần chơi khiêu vũ, đây sẽ là bài tập thay thế tốt nhất cho những bài thể dục thường ngày. Khiêu vũ cũng là bài tập tuyệt vời để "thu gọn" vòng hai, săn chắc vòng ba.

Khiêu vũ được đánh giá là bài tập tốt cho người lớn tuổi, tuy nhiên, cũng cần lưu ý một số vấn đề để không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Người lớn tuổi nên lựa chọn những bài tập từ dễ đến khó. Đặc biệt, bạn cần trao đổi với huấn luyện viên về tình trạng sức khoẻ của mình để loại bỏ những động tác phức tạp, tốn sức.

Khi khiêu vũ, người cao tuổi nên tránh những các điệu quá cuồng nhiệt, sôi nổi mà nên thực hiện chậm rãi như khiêu vũ dưỡng sinh hoặc các điệu nhảy jazz, tango.